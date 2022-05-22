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    Остаются, но меняются. Какие автобусные маршруты перерисуют с 1 июня

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    Второй этап транспортной реформы предполагает отмену части маршрутов, появление новых - а также изменение существующих.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    "Фонтанка" показывает, как изменятся маршруты социальных автобусов в связи с запуском второго этапа новой модели транспортного обслуживания в июне (по материалам сайта "Организатора перевозок").

    62 Ул. Костюшко - метро "Московские ворота".
    Возобновление работы, продление маршрута по трассе автобуса № 156.

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    66 Кировский завод - Канонерский остров
    Продление маршрута на Канонерском острове по Путиловской наб.

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    70 Двинская ул. - Сенная пл. - Двинская ул.

    Продление маршрута на Канонерском острове по Путиловской наб.

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    71 Двинская ул. - Сенная пл. - Двинская ул. (кольцевой)

    Продление маршрута на Канонерском острове по Путиловской наб.

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    116 Звёздная ул. - Большой Смоленский пр.

    Продление маршрута от метро "Звёздная" по ул. Ленсовета, Московскому шоссе до автостанции "Московское шоссе, 33".

    147 Ж/д ст. Красное Село - Южное кладбище.

    Продление маршрута до метро "Московская" и до Октябрьской ул. в Красном Селе.

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    197 Звёздная ул. - промзона Шушары - Звёздная ул.
    Продление до Московской Славянки по маршруту: Звёздная ул. - метро "Купчино" - Московское шоссе - Московская Славянка.

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    325 Павловск, ж/д вокзал - Колпино, Заводской пр.

    Продление маршрута в Колпино по Заводскому пр., Пролетарской ул., бульвару Трудящихся, ул. Веры Слуцкой до Заводского пр.

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    335А Колпино, Ленинградская ул. - Металлострой, Центральная ул.

    Продление маршрута от Ленинградской ул. по Межевой ул., Соборной ул., пр. Ленина, ул. Танкистов, Пролетарской ул., бульв. Трудящихся, ул. Веры Слуцкой до Заводского пр.

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    366 Колпино, вокзал - Колпино, вокзал (кольцевой)

    Организуется заезд по Раумской ул., ул. Жени Стасюк, бульв. Трудящихся.

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    369 Колпино, вокзал - Колпино, вокзал (кольцевой)

    Организуется заезд по бульв. Трудящихся, ул. Жени Стасюк, Раумской ул.

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    372 Пушкин, Красносельское шоссе - Павловск, Звериницкая ул.

    Маршрут закрывается. Дублируется новым автобусом № 252.

    396А Метро "Рыбацкое" - дорога на пос. Металлострой, 3А.
    Продление маршрута от Металлостроя по Усть-Ижорскому шоссе, Софийской ул., Колпинскому шоссе, ул. Танкистов, Пролетарской ул., ул. Веры Слуцкой до Заводского пр.

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    481 Кировский завод - дер. Ропша.
    Маршрут будет перенаправлен в обход Красного Села по Ивангородскому пр.

    482 Кировский завод - дер. Шелково.

    Маршрут будет перенаправлен в обход Красного Села по Ивангородскому пр.

    482В Кировский завод - дер. Каськово.

    Маршрут будет перенаправлен в обход Красного Села по Ивангородскому пр.

    Ранее "Фонтанка" рассказывала о том, какие коммерческие маршруты исчезнут 1 июня и чем их заменят, а также отдельно - о новых социальных маршрутах, которые одновременно появятся.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

    Суть новой модели в том, что коммерческие перевозчики заключили с городом новые брутто-контракты на обновленную маршрутную сеть. Согласно им, компании должны строго выполнять транспортную работу, соблюдать расписание и обеспечивать перевозку по общим социальным тарифам, включая все льготы. При этом выручку с пассажиров забирает бюджет, и кондукторов, на маршрутах, которые начинают работать по новой схеме, нет. Идея в Смольном состоит в том, чтобы уйти от дублирования маршрутов, отказаться от коммерческих — с нерегулируемым тарифом, заменить дизельный автопарк на экологичный и более вместимый.

    Изначально предполагалось, что новую модель введут одним днем, однако затем было решено разбить этот процесс на три этапа. Первый стартовал 1 апреля. В город тогда выехали 864 новых автобуса на газомоторном топливе, были открыты 24 новых социальных маршрута, закрыты 33 коммерческих и еще три социальных, трассы 19 существующих изменились. Заработал новый пересадочный маршрут для наземного социального транспорта «60 минут». На маршрутах, где раньше была зонная оплата или покилометровая (пригородные), был установлен общегородской тариф: 60 рублей при одноразовой оплате, 40 рублей — по «Подорожнику». На новую модель перешли 97 маршрутов. О том, как проходил первый день НМТО и как ситуация изменилась спустя несколько дней, — читайте в материалах «Фонтанки».

    Второй состоится 1 июня. Третий и заключительный этап назначен на 15 июля, когда в город выедут еще 1244 газомоторных автобуса, а коммерческие маршруты окончательно исчезнут.

    Помимо рубрики «Транспорт-2022» на сайте «Организатора перевозок», карты всех маршрутов — исчезающих, появляющихся и меняющихся — есть у «Яндекса». Там они не выстроены по дате изменений, зато есть адресный сервис — «проверить маршрут»: вбиваете конкретный номер и смотрите, что у него за судьба.

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