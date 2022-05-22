Остаются, но меняются. Какие автобусные маршруты перерисуют с 1 июня

Второй этап транспортной реформы предполагает отмену части маршрутов, появление новых - а также изменение существующих.
"Фонтанка" показывает, как изменятся маршруты социальных автобусов в связи с запуском второго этапа новой модели транспортного обслуживания в июне (по материалам сайта "Организатора перевозок").
62 Ул. Костюшко - метро "Московские ворота".
Возобновление работы, продление маршрута по трассе автобуса № 156.
66 Кировский завод - Канонерский остров
Продление маршрута на Канонерском острове по Путиловской наб.
70 Двинская ул. - Сенная пл. - Двинская ул.
Продление маршрута на Канонерском острове по Путиловской наб.
71 Двинская ул. - Сенная пл. - Двинская ул. (кольцевой)
Продление маршрута на Канонерском острове по Путиловской наб.
116 Звёздная ул. - Большой Смоленский пр.
Продление маршрута от метро "Звёздная" по ул. Ленсовета, Московскому шоссе до автостанции "Московское шоссе, 33".
147 Ж/д ст. Красное Село - Южное кладбище.
Продление маршрута до метро "Московская" и до Октябрьской ул. в Красном Селе.
197 Звёздная ул. - промзона Шушары - Звёздная ул.
Продление до Московской Славянки по маршруту: Звёздная ул. - метро "Купчино" - Московское шоссе - Московская Славянка.
325 Павловск, ж/д вокзал - Колпино, Заводской пр.
Продление маршрута в Колпино по Заводскому пр., Пролетарской ул., бульвару Трудящихся, ул. Веры Слуцкой до Заводского пр.
335А Колпино, Ленинградская ул. - Металлострой, Центральная ул.
Продление маршрута от Ленинградской ул. по Межевой ул., Соборной ул., пр. Ленина, ул. Танкистов, Пролетарской ул., бульв. Трудящихся, ул. Веры Слуцкой до Заводского пр.
366 Колпино, вокзал - Колпино, вокзал (кольцевой)
Организуется заезд по Раумской ул., ул. Жени Стасюк, бульв. Трудящихся.
369 Колпино, вокзал - Колпино, вокзал (кольцевой)
Организуется заезд по бульв. Трудящихся, ул. Жени Стасюк, Раумской ул.
372 Пушкин, Красносельское шоссе - Павловск, Звериницкая ул.
Маршрут закрывается. Дублируется новым автобусом № 252.
396А Метро "Рыбацкое" - дорога на пос. Металлострой, 3А.
Продление маршрута от Металлостроя по Усть-Ижорскому шоссе, Софийской ул., Колпинскому шоссе, ул. Танкистов, Пролетарской ул., ул. Веры Слуцкой до Заводского пр.
481 Кировский завод - дер. Ропша.
Маршрут будет перенаправлен в обход Красного Села по Ивангородскому пр.
482 Кировский завод - дер. Шелково.
Маршрут будет перенаправлен в обход Красного Села по Ивангородскому пр.
482В Кировский завод - дер. Каськово.
Маршрут будет перенаправлен в обход Красного Села по Ивангородскому пр.
Ранее "Фонтанка" рассказывала о том, какие коммерческие маршруты исчезнут 1 июня и чем их заменят, а также отдельно - о новых социальных маршрутах, которые одновременно появятся.