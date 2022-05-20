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    Транспортная реформа в Петербурге продолжится в июне. Посмотрите, какие маршрутки исчезнут и чем их заменят

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    9 комментариев

    До второго этапа транспортной реформы в Петербурге осталось совсем немного. С 1 июня снова исчезнет часть маршруток, появятся новые социальные маршруты, а некоторые существующие — изменятся.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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    С 1 июня в Петербурге стартует второй этап так называемой транспортной реформы — а если официально, введения новой модели транспортного обслуживания. «Фонтанка» вычленила с портала «Организатора перевозок» список коммерческих маршрутов, которых не станет с первого дня лета. Найдите в списке свой и узнайте, чем вам предлагается заменить его.

    К-16 (К-53А)     Метро «Купчино» — пл. Александра Невского.
    Откроется новый маршрут № 253.

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    К-28к Финляндский вокзал — Ленская ул.
    Маршрут дублируется автобусом № 28.

    К-32 Метро «Приморская» — метро «Ладожская».
    Маршрут дублируется автобусами № 14, № 47, троллейбусами № 9, № 43, новыми маршрутами № 222, № 230.

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    К-40 Метро «Удельная» — Земский пер.
    Маршрут дублируется автобусами №№ 38, 40, новым автобусом № 219.

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    К-44 Уральская ул. — 2–3-я линии В.О.
    Маршрут дублируется автобусом № 6, трамваем № 6, новым автобусом № 249.

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    К-52 Метро «Проспект Ветеранов» — ул. Бурцева. Откроется новый маршрут № 52.

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    К-53А (К-16) Метро «Купчино» — пл. Александра Невского
    Откроется новый маршрут № 253 (с 01.06.2022)

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    К-66 Автовская ул. — Канонерский остров.
    Маршрут полностью дублируется автобусом № 66 (с продлением по Путиловской наб.).

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    К-68А Метро «Проспект Ветеранов» — посёлок Ленино.
    Откроется новый маршрут № 68А (с 01.06.2022)

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    К-72 Метро «Проспект Просвещения» — ул. Верности.
    Маршрут дублируется автобусом № 178 и новым маршрутом № 283.

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    К-94 Метро «Старая Деревня» — ж/д ст. Ручьи.
    Откроется новый маршрут № 294.

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    К-96 Метро «Купчино» — метро «Обухово»
    Маршрут дублируется автобусом № 96 (усиление движения с 01.04.2022)

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    К-97 Ул. Коллонтай — Тепловозная ул.
    Маршрут дублируется автобусами № 97 и автобусом № 53 с продлением трассы до Тепловозной ул.

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    К-101 Ж/д ст. Ручьи — Шуваловский пр.
    Откроется новый маршрут № 202.

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    К-115 Сенная пл. — Канонерский остров.
    Маршрут дублируется автобусами № 43, № 70 и № 71.

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    К-116 Метро «Звёздная» — Смоляная ул.
    Маршрут дублируется автобусом № 116 и автобусом № 31 по продлённой трассе до пл. Бехтерева.

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    К-149 Метро «Спортивная» — Крематорий.
    Откроется новый маршрут № 249.

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    К-167 Метро «Чернышевская» — ул. Осипенко.
    Маршрут дублируется автобусом № 24 и новым маршрутом № 21.

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    К-176 Пл. Калинина — ТК «МЕГА Парнас».
    Маршрут дублируется автобусом № 176, новыми автобусами № 248, № 249.

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    К-202 Метро «Купчино» — Славянка, Полоцкая ул.
    Маршрут дублируется автобусом № 388, а также автобусом № 197 на участке от метро «Купчино» до пос. Ленсоветовский.

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    К-216 Метро «Купчино» — пр. Маршала Жукова.
    Откроется новый маршрут № 256.

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    К-235 Метро «Проспект Ветеранов» — ЖК «Балтийская жемчужина».
    Маршрут дублируется автобусом № 160.

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    К-287 Метро «Московская» — Пушкин, Красносельское шоссе.
    Маршрут дублируется автобусом № 186, новыми маршрутами № 252 и № 342.

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    К-297 Метро «Проспект Ветеранов» — Сосновая Поляна.
    Откроется новый маршрут № 297.

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    К-339 Пр. Героев — ТК «МЕГА Дыбенко».
    Откроется новый маршрут № 239.

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    К-343 Метро «Проспект Ветеранов» — Ломоносов, вокзал.
    Откроется новый маршрут № 343 (с 01.06.2022)

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    К-369 Метро «Ладожская» — метро «Петроградская».
    Маршрут дублируется автобусами №№ 185, 123, 137.

    К-388 Метро «Купчино» — Ириновский пр.
    Откроется новый маршрут № 288.

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    К-402 Пушкин, Железнодорожная ул. — Красное Село, Октябрьская ул.
    Маршрут дублируется автобусами № 273 и № 144.

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    К-404 Балтийский вокзал — Ломоносов, ул. Победы.
    Откроется новый маршрут № 204.

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    К-420 Метро «Ленинский проспект» — Петергоф, Чебышёвская ул.
    Маршрут дублируется автобусом № 210 и новым маршрутом № 204.

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    К-424 Метро «Автово» — Петергоф, Университет.
    Маршрут дублируется автобусом № 210.

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    Второй этап предусматривает выход на линию 693 автобусов на газомоторном топливе, на новую модель перейдут 94 маршрута. Суть её в том, что коммерческие перевозчики заключили с городом новые брутто-контракты на обновленную маршрутную сеть. Согласно им, компании должны строго выполнять транспортную работу, соблюдать расписание и обеспечивать перевозку по общим социальным тарифам, включая все льготы. При этом выручку с пассажиров забирает бюджет, и кондукторов, на маршрутах, которые начинают работать по новой схеме, нет. Идея в Смольном состоит в том, чтобы уйти от дублирования маршрутов, отказаться от коммерческих — с нерегулируемым тарифом, заменить дизельный автопарк на экологичный и более вместимый.

    Изначально предполагалось, что новую модель введут одним днем, однако затем было решено разбить этот процесс на три этапа. Первый стартовал 1 апреля. В город тогда выехали 864 новых автобуса на газомоторном топливе, были открыты 24 новых социальных маршрута, закрыты 33 коммерческих и еще три социальных, трассы 19 существующих изменились. Заработал новый пересадочный маршрут для наземного социального транспорта «60 минут». На маршрутах, где раньше была зонная оплата или покилометровая (пригородные), был установлен общегородской тариф: 60 рублей при одноразовой оплате, 40 рублей — по «Подорожнику». На новую модель перешли 97 маршрутов. О том, как проходил первый день НМТО и как ситуация изменилась спустя несколько дней, — читайте в материалах «Фонтанки».

    Третий и заключительный этап назначен на 15 июля, когда в город выедут еще 1 244 газомоторных автобуса, а коммерческие маршруты окончательно исчезнут.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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    Комментарии (9)

    azatoth
    1. Убирать шахид-пазики нужное и достойное дело.
    2. Но зачем маршруты уровня "Приморская - Ручьи" которые будут стоять в пробках и по сути ходить три-четыре раза в день, причём не по расписанию.
    Anatolievna
    на моем маршруте еще не наступил этап этой реформы, а автобуса уже не дождаться. при этом жаловаться без полезно, ответ оператора-из-за технической проблемы, автобус по расписанию не смог выйти на линию, ждите следущий.
    Зmeika
    Даешь бесплатный проезд для местных жителей на всём ОТ! Так победим пробки. Талллиннн нам в пример.
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