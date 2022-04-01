В Петербурге стартовал переход на новую транспортную модель. Маршрутки уходят, новые автобусы появляются

В рамках него открыто 24 новых социальных автобусных маршрута. Это номера: 21, 78, 180А, 207, 208, 230, 233, 235, 247, 248, 251, 255А, 255Б, 259, 267, 279, 283, 285, 290, 293, 302, 303, 324, 399.





При этом закрываются 33 коммерческих маршрута и еще три социальных. Полный список — здесь.



Трассы 19 автобусов меняются: № 34 , 36, 53, 55, 58, 69, 96, 112, 134А, 134Б, 159, 162, 163, 164, 166, 169, 176, 183, 315.



Всего 97 маршрутов начинают работать в соответствии с новыми правилами обслуживания пассажиров: в салонах нет кондукторов, пассажиры должны сами оплачивать проезд сразу после входа в салон — с помощью проездных, банковских карт или разовых билетов с QR-кодом, которые можно купить в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок». Номера этих маршрутов: 1Кр, 2Кр, 3Кр, 2А, 4, 5, 10, 16, 21, 25, 30, 34, 35, 36, 43, 53, 55, 58, 63, 64, 68, 69, 72, 73, 78, 83, 85, 88, 89, 95, 96, 99, 108, 111, 112, 117, 119, 122, 129А, 134А, 134Б, 159, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 173, 176, 180А, 183, 185, 189, 191, 192, 207, 208, 229, 230, 233, 235, 247, 248, 251, 255А, 255Б, 259, 267, 279, 283, 285, 290, 293, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 315, 324, 350, 358, 374, 386, 388, 399, 406, 433, 435, 462, 487, 497, 567.



Кроме того, с 1 апреля работает пересадочный тариф «60 минут»: при оплате «Подорожником» стоимость первой поездки на наземном транспорте составляет 40 рублей, второй — 10 рублей, а если в течение часа будут еще пересадки — они бесплатны.



На маршрутах, где раньше была зонная оплата или покилометровая (пригородные), — установлен общегородской тариф: 60 рублей при одноразовой оплате, 40 рублей — по «Подорожнику».



Штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тысячи рублей.



Подробнее о том, что меняется с 1 апреля и как Смольный предполагает заменить закрытые коммерческие маршруты, — читайте в материале «Фонтанки».

