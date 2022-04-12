В торговых сетях Петербурга не будут продавать разовые билеты на проезд с QR-кодом — только на 10 поездок

Торговые сети Петербурга готовы участвовать в продаже билетов на проезд гражданам за наличные, но на своих условиях. Берегут бумагу.

О том, что ретейлеры не настроены присоединяться к реализации разовых билетов с QR-кодами, накануне рассказал журналистам председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, торговые сети предлагают записывать сразу 10 поездок на пластиковую карту. Стоимость такой карты будет составлять 600 рублей (это цена 10 поездок без скидок и льгот) плюс наценка самого магазина. По словам Полякова, эксперимент начнут в ближайшее время.



Речь идет о возможности оплатить проезд наличными. На маршрутах, которые заработали по новой модели с 1 апреля, сделать это в салонах невозможно, в автобусах нет кондукторов. Поэтому разовые билеты с QR-кодами по полной стоимости начали продавать в точках «Организатора перевозок» и в кассах метро. Предполагалось привлечь к этому и торговые сети.