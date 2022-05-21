Два десятка новых автобусных маршрутов появятся в Петербурге с июня. «Фонтанка» показывает какие

Суть новой модели в том, что коммерческие перевозчики заключили с городом новые брутто-контракты на обновленную маршрутную сеть. Согласно им, компании должны строго выполнять транспортную работу, соблюдать расписание и обеспечивать перевозку по общим социальным тарифам, включая все льготы. При этом выручку с пассажиров забирает бюджет, и кондукторов, на маршрутах, которые начинают работать по новой схеме, нет. Идея в Смольном состоит в том, чтобы уйти от дублирования маршрутов, отказаться от коммерческих — с нерегулируемым тарифом, заменить дизельный автопарк на экологичный и более вместимый.



Изначально предполагалось, что новую модель введут одним днем, однако затем было решено разбить этот процесс на три этапа. Первый стартовал 1 апреля. В город тогда выехали 864 новых автобуса на газомоторном топливе, были открыты 24 новых социальных маршрута, закрыты 33 коммерческих и еще три социальных, трассы 19 существующих изменились. Заработал новый пересадочный маршрут для наземного социального транспорта «60 минут». На маршрутах, где раньше была зонная оплата или покилометровая (пригородные), был установлен общегородской тариф: 60 рублей при одноразовой оплате, 40 рублей — по «Подорожнику». На новую модель перешли 97 маршрутов. О том, как проходил первый день НМТО и как ситуация изменилась спустя несколько дней, читайте в материалах «Фонтанки».



Второй состоится 1 июня. Третий, и заключительный этап назначен на 15 июля, когда в город выедут еще 1 244 газомоторных автобуса, а коммерческие маршруты окончательно исчезнут.



Помимо рубрики «Транспорт-2022» на сайте «Организатора перевозок», карты всех маршрутов — исчезающих, появляющихся и меняющихся — есть у «Яндекса». Там они не выстроены по дате изменений, зато есть адресный сервис — «проверить маршрут»: вбиваете конкретный номер и смотрите, что у него за судьба.