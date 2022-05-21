Два десятка новых автобусных маршрутов появятся в Петербурге с июня. «Фонтанка» показывает какие

С 1 июня в Петербурге стартует второй этап внедрения новой модели транспортного обслуживания. Одна из основных частей — новые маршруты автобусов.
Второй этап транспортной реформы предусматривает не только отмену маршруток, но и появление новых социальных автобусных направлений. Ниже список.
256 «Пр. Маршала Жукова — ст. метро «Купчино»
Ул. Стойкости, ул. Солдата Корзуна, пр. Народного Ополчения, ул. Танкиста Хрустицкого, бульвар Новаторов, Ленинский пр., пл. Конституции, Краснопутиловская ул., ул. Орджоникидзе, Пулковская ул., Звёздная ул., пр. Космонавтов, Дунайский пр., Витебский пр.
258 «Ст. метро «Старая Деревня» — Глухарская ул.»
Гаккелевская ул., ул. Оптиков, Торфяная дорога, Гаккелевская ул., Комендантская пл., ул. Ильюшина, пр. Авиаконструкторов, Глухарская ул.
294 «Ст. метро «Старая Деревня» — ж/д ст. Ручьи»
Гаккелевская ул., ул. Оптиков, Шуваловский пр., Богатырский пр., Туристская ул., Камышовая ул., Планерная ул., ул. Ильюшина, Комендантская пл., пр. Испытателей, Светлановская пл., 2-й Муринский пр., пл. Мужества, Политехническая ул., Тихорецкий пр., пр. Науки, ул. Софьи Ковалевской, Северный пр., ул. Руставели, ул. Карпинского, пр. Науки. С 01.06.2022.
297 «Проспект Маршала Жукова — ст. метро «Проспект Ветеранов»
Пр. Народного Ополчения, ул. Тамбасова, пр. Ветеранов.
343 «Ломоносов, вокзал — ст. метро «Проспект Ветеранов»
Привокзальная пл., Кронштадтская ул., Дворцовый пр., Манежный спуск, Еленинская ул., Владимирская ул. (обратно — Михайловская ул.), Александровская ул., ул. Победы, ул. Федюнинского, ул. Связи, ул. Жоры Антоненко, Морская ул., Ораниенбаумское шоссе, Ораниенбаумский спуск, Санкт-Петербургский пр., Санкт-Петербургское шоссе, Петергофское шоссе, ул. Пионерстроя, пр. Ветеранов, Дачный пр. (обратно — ул. Танкиста Хрустицкого), бульвар Новаторов. С 01.06.2022.
52 «Ст. метро «Проспект Ветеранов» — улица Бурцева»
Бульвар Новаторов, Дачный пр. (обратно — ул. Танкиста Хрустицкого), пр. Ветеранов, ул. Солдата Корзуна, пр. Маршала Жукова, ул. Бурцева.
68А «Счастливая ул. — пос. Ленино»
Пр. Народного Ополчения, Дачный пр., бульвар Новаторов, ул. Танкиста Хрустицкого, пр. Ветеранов, ул. Пионерстроя, Петергофское шоссе.
103 «Ст. метро «Проспект Ветеранов» — ж/д платф. Старый Петергоф»
Бульвар Новаторов, ул. Танкиста Хрустицкого, пр. Ветеранов, ул. Партизана Германа, Петергофское шоссе, Санкт-Петербургское шоссе, Санкт-Петербургский пр., Собственный пр., Бобыльская дор., ул. Халтурина.
145Б «Кировский завод — Красное Село, Геологическая ул., 75»
Корабельная ул., пр. Стачек, Трамвайный пр., ул. Зины Портновой, пр. Ветеранов, пр. Маршала Жукова, Таллинское шоссе, Красносельское шоссе, пр. Ленина, ул. Освобождения, ул. Спирина, Геологическая ул.
202 «Ж/д ст. Ручьи — Глухарская ул.»
Пр. Науки, Тихорецкий пр., Светлановский пр., Светлановская пл., пр. Испытателей, Коломяжский пр., пр. Королёва, ул. Шаврова (обратно Долгоозёрная ул.), Комендантский пр., Шуваловский пр., Планерная ул., Глухарская ул.
204 «Ломоносов, вокзал — Комсомольская пл.»
Остановки при следовании от Ломоносова к метро «Автово»: Ломоносов, вокзал; Еленинская ул.; ул. Победы; Красноармейская ул.; Швейцарская ул.; ул. Федюнинского; Астрономическая ул.; Ректорский проезд; Гостилицкое шоссе; Чебышёвская ул., 7; ж/д платформа Старый Петергоф; Разводная ул., Константиновская ул. (Николаевская больница); ул. Аврова; ул. Крылова; Фронтовая ул.; пр. Будённого; пр. Маршала Жукова; Ленинский пр.; метро «Автово»; Комсомольская пл.
Остановки при следовании от Комсомольской пл. к Ломоносову: Комсомольская пл.; метро «Автово»; Кронштадтская пл.; пр. Маршала Жукова; пр. Будённого; Фронтовая ул.; ул. Крылова; Константиновская ул. (Николаевская больница); Разводная ул.; ж/д платформа Старый Петергоф; Чебышёвская ул., почта; Чебышёвская ул., 6; Чебышёвская ул.; Гостилицкое шоссе; Ректорский проезд; Ул. Федюнинского; Ораниенбаумский пр., 49; Южный проезд; квартал «Южный»; ул. Федюнинского; Швейцарская ул.; Красноармейская ул.; Александровская ул.; Владимирская ул.; Поликлиника; Рынок; Ломоносов, вокзал.
205 «Балтийский вокзал — ст. метро «Нарвская» (кольцевой)»
Пл. Балтийского вокзала, наб. Обводного канала, ул. Розенштейна, ул. Ивана Черных, пр. Стачек, пл. Стачек, пр. Стачек, ул. Швецова, Лермонтовский пер., Балтийская ул., ул. Маршала Говорова, ул. Шкапина, наб. Обводного канала, пл. Балтийского вокзала.
219 «Ст. метро «Удельная» — ЖК «Новоорловский»
Фермское шоссе, ул. Аккуратова, Афонская ул., Вербная ул., Долгоозёрная ул., Парашютная ул., дорога в Каменку, Суздальское шоссе.
239 «Петергофское шоссе — «МЕГА Дыбенко»
Петергофское шоссе, ул. Катерников (обратно — ул. Адмирала Трибуца), пр. Героев, Ленинский пр., Московская пл., ул. Типанова, пр. Славы, Ивановская ул., Володарский мост, Народная ул., Мурманское шоссе, подъезд к «МЕГА Дыбенко».
240 «Проспект Культуры — деревня Новая»
Суздальский пр., ул. Демьяна Бедного, пр. Просвещения, ул. Руставели (обратно: ул. Руставели, Суздальский пр., Гражданский пр.), Токсовская ул., Муринский тоннель, развязка КАД, Муринская дорога.
241 «Улица Грибакиных — ст. метро «Проспект Ветеранов»
Ул. Бабушкина, ул. Чернова, пр. Обуховской Обороны, ул. Шелгунова, пр. Александровской Фермы, ул. Димитрова, Бухарестская ул., Дунайский пр., пр. Космонавтов, Звёздная ул., ул. Ленсовета, Дунайский пр., Предпортовая ул., Дачный пр., бульвар Новаторов (обратно — бульвар Новаторов, ул. Танкиста Хрустицкого, пр. Ветеранов, Дачный пр.).
249 «Ж/д ст. Ручьи — ст. метро «Приморская»
Ул. Руставели, Пискарёвский пр., пр. Мечникова, Замшина ул., пр. Маршала Блюхера, Кантемировская ул., Кантемировский мост, пр. Медиков, Большой пр. П.С. (обратно — пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большая Пушкарская ул.), Тучков мост, 1-я и Кадетская линии В.О., Средний пр. В.О., Гаванская ул., Малый пр. В.О., Наличная ул. (обратно — ул. Одоевского, пр. КИМа, Уральская ул., Наличная ул.).
252 «Ул. Костюшко — Павловск, Звериницкая ул.»
Ул. Галстяна, Варшавская ул., Ленинский пр., Московская пл., Московский пр., пл. Победы, Пулковское шоссе, Киевское шоссе, Красносельское шоссе, Сапёрная ул., ул. Ломоносова, ул. Архитектора Данини, Главная ул. (обратно — Павловское шоссе), Парковая ул., Фильтровское шоссе, Привокзальная пл., Садовая ул., Детскосельская ул., Берёзовая ул., ул. Мичурина, Гуммолосаровская ул., Госпитальная ул. (обратно — Конюшенная ул., Медвежий пер.), Садовая ул., Звериницкая ул.
253 «Ст. метро «Купчино» — пл. Александра Невского»
Балканская пл., ул. Ярослава Гашека, Будапештская ул., ул. Димитрова, пр. Александровской Фермы, ул. Седова, бульвар Красных Зорь, ул. Бабушкина, пр. Елизарова, ул. Седова, ул. Бехтерева, Хрустальная ул., ул. Профессора Качалова, пр. Обуховской Обороны, Синопская наб., Херсонская ул., ул. Александра Невского, Невский пр. (обратно — Невский пр., пл. Александра Невского, пр. Обуховской Обороны).
288 «Ст. метро «Купчино» — улица Маршала Тухачевского»
Балканская пл. — ул. Ярослава Гашека, Будапештская ул., пр. Славы, Ивановская ул., Володарский мост, Народная ул., пр. Большевиков, ул. Коллонтай, Товарищеский пр., Российский пр., Индустриальный пр., шоссе Революции, ул. Маршала Тухачевского.
Часть этих автобусных маршрутов должна заменить уходящие коммерческие (накануне «Фонтанка» рассказывала, какие из них исчезнут). Всего с первого дня лета в новой модели транспортного обслуживания будет уже 213 маршрутов: 97 — в рамках первого этапа (с 1 апреля), 94 — в рамках второго (с 1 июня) и 22 — в рамках отдельных действующих контрактов.