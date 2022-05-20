Посмотрите на новые маршрутки для Петербурга — их похвалил Беглов

Губернатор Александр Беглов заявил, что планы по замене подвижного состава в Петербурге к 15 июля остаются в силе. Отдельно остановился на автобусах малого класса.
Глава города 20 мая осмотрел транспортную выставку, которая открылась на Манежной площади и Кленовой улице.
«К 15 июля мы полностью заменим городской транспорт в том, что касается газомоторного топлива, — заявил он. — Хочу еще раз, чтобы вы посмотрели. Маршрутки. Замена наших старых неэкологичных маршруток на современные. Чем они отличаются, кроме того, что работают на газомоторном топливе? Они побольше, есть пространство как для людей с ограниченными способностями, так и для мам с колясками... Да, есть трудности, есть сложности, но я думаю, мы заменим наш старый подвижной состав».
Свой автобус малой вместимости «Газель Сити» на выставке представила Группа ГАЗ. 15 июля должен состояться последний этап перехода на новую транспортную модель: вся коммерческая автобусная сеть переходит на газомоторное топливо. Из
Ранее Смольный заявлял, что второй и третий этапы реформы в зоне риска из-за отсутствия правительственных субсидий на покупку газомоторного подвижного состава.
Подробнее о том, какие маршрутки отменят на втором этапе 1 июня, читайте в материале «Фонтанки».