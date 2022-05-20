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    Посмотрите на новые маршрутки для Петербурга — их похвалил Беглов

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    7 комментариев

    Губернатор Александр Беглов заявил, что планы по замене подвижного состава в Петербурге к 15 июля остаются в силе. Отдельно остановился на автобусах малого класса.

    Глава города 20 мая осмотрел транспортную выставку, которая открылась на Манежной площади и Кленовой улице.

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    «К 15 июля мы полностью заменим городской транспорт в том, что касается газомоторного топлива, — заявил он. — Хочу еще раз, чтобы вы посмотрели. Маршрутки. Замена наших старых неэкологичных маршруток на современные. Чем они отличаются, кроме того, что работают на газомоторном топливе? Они побольше, есть пространство как для людей с ограниченными способностями, так и для мам с колясками... Да, есть трудности, есть сложности, но я думаю, мы заменим наш старый подвижной состав».

    Свой автобус малой вместимости «Газель Сити» на выставке представила Группа ГАЗ. 15 июля должен состояться последний этап перехода на новую транспортную модель: вся коммерческая автобусная сеть переходит на газомоторное топливо. Из 2 800 новых автобусов лишь 7 относятся к малому классу; это как раз «Газель Сити», перевозчик — ООО «Такси».

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    Ранее Смольный заявлял, что второй и третий этапы реформы в зоне риска из-за отсутствия правительственных субсидий на покупку газомоторного подвижного состава.

    Подробнее о том, какие маршрутки отменят на втором этапе 1 июня, читайте в материале «Фонтанки».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (7)

    Peterburzhec
    Гореть в аду тем кто придумал переводить автобусы на газ! Раньше сливали солярку после смены, было на что жить!
    СПб_житель
    Все это прекрасно. И my love Беглов молодец, но господину губернатору и его свите следовало бы пару-тройку дней поездить на этих ТС на работу или по работе, тогда бы отчёт был объективным…
    atf
    Автобусы с длинным капотом это прошлый век. Американо-австралийская мода. Кто это утвердил из принимающих решения?
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