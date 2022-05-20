Посмотрите на новые маршрутки для Петербурга — их похвалил Беглов

«К 15 июля мы полностью заменим городской транспорт в том, что касается газомоторного топлива, — заявил он. — Хочу еще раз, чтобы вы посмотрели. Маршрутки. Замена наших старых неэкологичных маршруток на современные. Чем они отличаются, кроме того, что работают на газомоторном топливе? Они побольше, есть пространство как для людей с ограниченными способностями, так и для мам с колясками... Да, есть трудности, есть сложности, но я думаю, мы заменим наш старый подвижной состав».