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    «В зоне риска». В петербургском правительстве признали проблемы со следующими этапами транспортной реформы

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    11 комментариев

    Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что второй и третий этап перехода на новую транспортную модель — в зоне риска. Проблема в субсидиях на приобретение газомоторных автобусов.

    Тему обсуждали накануне, 19 апреля, на заседании рабочей группы Госсовета РФ в Казани. «Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета, — цитирует Соколова «Интерфакс». — И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыграли в прошлом году, не предполагает отсутствие этих довольно существенных субсидий».

    Субсидии в зависимости от типа транспортного средства колеблются от 0,5 до 2,8 млн на один автобус. «Без этих субсидий нам будет тяжело в полном объеме поднять переход на сжиженный и компримированный природный газ», — заявил Соколов.

    Напомним, первый этап перехода на новую транспортную модель начался 1 апреля. Тогда на улицы Петербурга вышли 864 новых автобуса на газомоторном топливе. 1 июня должны выйти еще 693 автобуса, а с 15 июля — 1 244 автобуса. Накануне на заседании правительства Петербурга обсуждали меры поддержки перевозчиков и отмечали, что весь подвижной состав — российского или белорусского производства.

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    Комментарии (11)

    266759727
    беда города в одном человеке . Это очень большая проблема
    ***_555
    Ой, какая неожиданность.

    А что, газмяс ещё не скинул цены для любимого города?
    VKuser86771196
    Царя поблагодарите за бездну в бюджете, которая разрастается с 24 февраля. Да и сами хороши, "чесоточники" и без реформы порядка не было, а сделали ещё хуже.
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