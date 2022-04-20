«В зоне риска». В петербургском правительстве признали проблемы со следующими этапами транспортной реформы

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что второй и третий этап перехода на новую транспортную модель — в зоне риска. Проблема в субсидиях на приобретение газомоторных автобусов.

Тему обсуждали накануне, 19 апреля, на заседании рабочей группы Госсовета РФ в Казани. «Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета, — цитирует Соколова «Интерфакс». — И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыграли в прошлом году, не предполагает отсутствие этих довольно существенных субсидий».



Субсидии в зависимости от типа транспортного средства колеблются от 0,5 до 2,8 млн на один автобус. «Без этих субсидий нам будет тяжело в полном объеме поднять переход на сжиженный и компримированный природный газ», — заявил Соколов.

