Петербургский комтранс разработал меры по поддержке перевозчиков в условиях санкций

Комитет по транспорту Петербурга намерен предложить ряд шагов для поддержки перевозчиков, которые оказались в сложной ситуации из-за санкций и роста ставки ЦБ. Первый — это увеличение авансирования.

Как рассказал 19 апреля глава комтранса Кирилл Поляков, речь идет об авансировании в объеме 85% от объема годового бюджетного лимита. Это должно сократить расходы перевозчиков на выплату банковских процентов.

Кроме того, за подписью губернатора в Москву ушло обращение с просьбой посодействовать в сдерживании роста ставок государственных лизинговых компаний. Напомним, ранее о росте уже предупредила ГТЛК, которая, в том числе, привозит автобусы в Петербург в рамках перехода на новую транспортную модель.