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    Петербургский комтранс разработал меры по поддержке перевозчиков в условиях санкций

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    1 комментарий

    Комитет по транспорту Петербурга намерен предложить ряд шагов для поддержки перевозчиков, которые оказались в сложной ситуации из-за санкций и роста ставки ЦБ. Первый — это увеличение авансирования.

    Как рассказал 19 апреля глава комтранса Кирилл Поляков, речь идет об авансировании в объеме 85% от объема годового бюджетного лимита. Это должно сократить расходы перевозчиков на выплату банковских процентов.

    Кроме того, за подписью губернатора в Москву ушло обращение с просьбой посодействовать в сдерживании роста ставок государственных лизинговых компаний. Напомним, ранее о росте уже предупредила ГТЛК, которая, в том числе, привозит автобусы в Петербург в рамках перехода на новую транспортную модель.

    Также принято решение об увеличении сроков действия контрактов с перевозчиками с 6 до 7 лет. Это должно на 15% сократить расходы на амортизацию подвижного состава, что компенсирует подорожание запчастей.

    Планируется подписание соглашения с «Газпромом» по фиксированию цены на газомоторное топливо, именно его используют новые автобусы коммерческих перевозчиков. «Фонтанка» писала о том, как они зависят от цен на газ, и о том, как организована поставка топлива в рамках новой транспортной модели.

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    Комментарии (1)

    Alex000
    Ахах, понеслось перекладывание убытков :D
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