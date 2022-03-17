ГТЛК поднимает ставки по лизинговым платежам. В Петербурге на нее приходится четверть «транспортной реформы»

Государственная транспортная лизинговая компания объявила о том, что с апреля повышает лизинговые ставки. Причина — рост ключевой ставки ЦБ более чем вдвое.
В сообщении от 17 марта компания сообщает, что из-за повышения ставки с 9,5% до 20% платежи самой ГТЛК банкам-кредиторам увеличились с 2 млрд до 4 млрд рублей ежемесячно, дополнительная нагрузка до конца года составляет 38 млрд рублей. «В сложившейся ситуации ГТЛК вынуждена поднять лизинговые ставки... с целью обеспечения финансовой устойчивости и бесперебойной работы, обеспечения оплаты ранее проавансированных заказов промышленным предприятиям», — говорит пресс-служба.
ГТЛК — крупнейший в России лизингодатель по объему портфеля. Несмотря на то, что автотранспорт в нем занимает лишь 2%, компания недавно сообщала, что ее вклад в обновление в Петербурге подвижного состава — 649 автобусов на сжиженном природном газе. 250 из них уже доставили компании «Третий парк», однако кроме нее новую модель транспортного обслуживания реализуют также «Вест Сервис» и «Домтрансавто», в меньшей степени — ООО «Такси». Модель начнет внедряться с апреля, все контракты уже заключены, всего на дороги Петербурга выйдут 2 800 автобусов на сжиженном или компримированном природном газе.
«Фонтанка» направила запрос в Смольный о влиянии лизинговых платежей на стоимость договоров. В комтрансе сообщили, что контракты на осуществление перевозок заключены в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ, цена является твердой и не подлежит изменению.
Подробнее о реформе читайте в материале «Фонтанки».