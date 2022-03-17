ГТЛК поднимает ставки по лизинговым платежам. В Петербурге на нее приходится четверть «транспортной реформы»

Государственная транспортная лизинговая компания объявила о том, что с апреля повышает лизинговые ставки. Причина — рост ключевой ставки ЦБ более чем вдвое.



В сообщении от 17 марта компания сообщает, что из-за повышения ставки с 9,5% до 20% платежи самой ГТЛК банкам-кредиторам увеличились с 2 млрд до 4 млрд рублей ежемесячно, дополнительная нагрузка до конца года составляет 38 млрд рублей. «В сложившейся ситуации ГТЛК вынуждена поднять лизинговые ставки... с целью обеспечения финансовой устойчивости и бесперебойной работы, обеспечения оплаты ранее проавансированных заказов промышленным предприятиям», — говорит пресс-служба.

