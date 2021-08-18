Лахтинские скидки. Транспортная реформа в Петербурге рассчитывает объехать газомоторную инфляцию



Сжиженные углеводородные газы и так-то много месяцев росли в цене, а летом устроили биржевое ралли, забрались выше 50 тысяч рублей за тонну и только-только решили остановиться — за последние сутки ушли на 2% вниз. Эксперты называют главной причиной аварию в начале августа под Новым Уренгоем: пожар случился на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту, из-за чего прокачка через газопровод «Ямал — Европа» снизилась вдвое. В полноценный откат котировок после этого форс-мажора верят далеко не все, но транспортный блок Смольного это пока не беспокоит.



Основными пострадавшими от роста цен кажутся экономные автовладельцы, которые переделывали свои моторы уж точно не для того, чтобы снова платить по 30 с лишним рублей за литр топлива. Для общественного транспорта Петербурга это еще недавно было вообще чуждой темой, пока в городе не объявили газовую эру. Ранее губернатор Александр Беглов пообещал через 6 лет перевести все автобусы с дизеля на газ. Судя по всему, этот срок отпущен городскому «Пассажиравтотрансу», потому что все коммерсанты должны предъявить подвижной состав уже в 2022-м, по мере поэтапного ввода новой транспортной модели.



Всего к транспортной реформе приедет порядка 2800 автобусов. Если конкретно: 2423 на сжиженном природном газе (СПГ) и 371 — на компримированном, или сжатом (КПГ). Так указано в контрактах, но на выходе получится, вероятно, иначе: дело в том, что после проведения торгов у участника в его пакете контрактов может оказаться совсем ничтожная доля автобусов на КПГ. В этом случае специально ради нескольких бортов готовить отдельную инфраструктуру получится просто невыгодно. Перевозчик может обратиться к заказчику с ходатайством — весь парк представить именно машинами на СПГ. По данным «Фонтанки», один из участников большой тройки, победившей на аукционах, намерен поступить именно так. Тем более что, к примеру, поставить у себя в автопарке собственную станцию СПГ и брать топливо напрямую у поставщика вполне реально; с КПГ не получится, там куда жестче нормы по безопасности, так что за компримированным газом в любом случае ехать на чужую АГНКС.



У «Пассажиравтотранса» весь экологичный флот — на КПГ; сейчас 229 автобусов, плюс еще 20 приедут в октябре по недавно подписанному контракту.



Сжиженные углеводородные газы, которые ставят биржевые рекорды и возмущают автомобилистов, — это в основном пропан и бутан. СПГ и КПГ — почти целиком состоят из метана. Большую часть станций, чтобы на них приезжать и проклинать правительство за бешеные цены, еще только предстоит построить — как, впрочем, и дожить до этих цен. В Петербурге и Ленобласти есть лишь несколько точек заправки компримированным природным газом, фактический монополист здесь образовался естественным путем. Если судить по информации на сайте «Газпром газомотороное топливо» годичной давности, тогда кубометр КПГ, к примеру, на Пулковском шоссе стоил 18,9 рубля; сейчас — 19,98.



Со сжиженным метаном сложнее, этих станций в стране-то несложно пересчитать, в Петербурге у «Газпрома» их и вовсе нет. Самое близкое — открытая как раз 17 августа в Окуловке пара криоАЗС. Там можно заправляться и СПГ, и КПГ, топливо туда доставляют не по газопроводу, а в криогенных емкостях. Судя по сегодняшнему фото, компримированный газ там стоит все те же 19,98, а килограмм сжиженного природного газа — 35 рублей. «Газпром газомотороное топливо» и сам поспешил отмежеваться от пропаново-бутанового скандала, официально пояснив: да, сжиженные углеводородные газы действительно скаканули в цене, но наблюдается минимальный рост цен на самое экологичное топливо — метан, с октября 2020 года они изменились на 1,4%. Учитывая разницу в расходе, собеседник, близкий к предприятию, дает следующую раскладку по сегодняшним котировкам на открытой криоАЗС: если вы едете на КПГ, то, считайте, заплатили за литр бензина 19,90 рубля; если на СПГ — то 24,47 рубля.



По данным «Фонтанки», комитет по транспорту, составляя аукционную документацию для перевозчиков, столкнулся с некоторой неизведанностью этого нового рынка. Петростат не смог предоставить данные по динамике цен на КПГ и СПГ, так как в свои расчеты включает именно пропан и пропан-бутан. Стоимость для контрактов обосновывали по предложениям источников: 18,50 за кубометр КПГ и 30,64 — за кг СПГ. Было это в начале весны, стоимость в Окуловке в день открытия криоАЗС — выше.

