FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
73.17р86.65р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Петербургский «Пассажиравтотранс» закупит 20 газовых автобусов у НЕФАЗ

ГУП «Пассажиравтотранс» выбрал поставщика 20 автобусов на компримированном природном газе. Стоимость составит 323 млн рублей.

Протокол аукционной комиссии опубликован 5 августа, претендентов было трое. В итоге в октябре закупить предполагается 20 автобусов НЕФАЗ большой вместимости. «Новая техника оснащена современными системами кондиционирования и оплаты проезда, кроме того, удобна и безопасна для всех групп пассажиров — низкопольная конструкция обеспечивает доступность для маломобильных граждан», — сообщает комтранс.

Ранее сообщалось, что с 2021 года запланирован поэтапный перевод городского транспорта на газомоторное топливо. Поставка техники проводится в рамках соглашения между Министерством промышленности и торговли, Смольным, ПАО «Газпром» и ПАО «КАМАЗ».

На экологичный подвижной состав переходят не только городские предприятия, но и коммерческие, которые с 2022 года будут обслуживать обновленную маршрутную сеть. В рамках так называемой транспортной реформы в город придут 2 800 новых газовых автобусов. Результаты аукционов на осуществление перевозок были оглашены 5 августа.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний