Петербургский «Пассажиравтотранс» закупит 20 газовых автобусов у НЕФАЗ

Протокол аукционной комиссии опубликован 5 августа, претендентов было трое. В итоге в октябре закупить предполагается 20 автобусов НЕФАЗ большой вместимости. «Новая техника оснащена современными системами кондиционирования и оплаты проезда, кроме того, удобна и безопасна для всех групп пассажиров — низкопольная конструкция обеспечивает доступность для маломобильных граждан», — сообщает комтранс.
Ранее сообщалось, что с 2021 года запланирован поэтапный перевод городского транспорта на газомоторное топливо. Поставка техники проводится в рамках соглашения между Министерством промышленности и торговли, Смольным, ПАО «Газпром» и ПАО «КАМАЗ».
На экологичный подвижной состав переходят не только городские предприятия, но и коммерческие, которые с 2022 года будут обслуживать обновленную маршрутную сеть. В рамках так называемой транспортной реформы в город придут 2 800 новых газовых автобусов. Результаты аукционов на осуществление перевозок были оглашены 5 августа.