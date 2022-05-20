Выставка современного транспорта открылась на Манежной площади в Петербурге

На Манежную площадь и Кленовую улицу привезли 40 моделей автобусов и другого транспорта. Так выглядит международный транспортный фестиваль SPbTransportFest.
Выставка открылась в Петербурге 20 мая. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», речь об электробусах, троллейбусах, трамваях, грузовиках, спецтехнике и оборудовании. Среди прочего, это проекты ПАО «КАМАЗ», группы «ГАЗ», АО «Транс-Альфа», ГК «Волгабас», ООО «Астра-Марин», МАЗ, BKM Holding (Республика Беларусь) и других. Всего участвуют 28 компаний.
В частности, выставлен первый российский электрогрузомобиль EVM PRO, его собрала в Петербурге компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус»; электрогрузовик Vitovt Truck Electro Prime из Беларуси с системой беспилотного управления; троллейбус «Авангард» с автономным ходом от АО «Транс-Альфа» — за год их должны поставить в Петербург 166 штук; электробус E-CITYMAX 12 Группы «ГАЗ»; гоночный грузовик МАЗ-6440RR.
Выставка продлится 2 дня.