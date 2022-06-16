Третий этап внедрения новой транспортной модели в Петербурге будет реализован не в один день, а растянут во времени. Так уже поступали на втором этапе.
О планах рассказал в интервью «Фонтанке» вице-губернатор Кирилл Поляков. «Второй этап внедрения новой модели решили растянуть на июнь, это доказало свою эффективность, просто видно по количеству жалоб, — сообщил он. — С третьим этапом, вероятно, решим так же. Нам надо, чтобы транспорт, который выходит на линию, был не только собран, но и проверен: на первом этапе мы столкнулись со случаями, когда автобус с конвейера выходил в рейс, проводок какой-то отвалился или телематика не работает — все, снимаем с линии, интервал увеличивается, пассажиры недовольны. Теперь мы поступаем иначе: привези, покатай его какое-от время, все гайки докрути — и езжай».
Новая модель внедряется тремя этапами: 1 апреля, 1 июня и 15 июля. На втором этапе было решено не укладываться в один день, а растянуть замену подвижного состава и маршрутной сети на весь июнь. Это было связано, в том числе, с проблемами производителей автобусов, у которых начались логистические трудности после введения санкций.
Целиком интервью с Кириллом Поляковым читайте на «Фонтанке».
Третий этап транспортной реформы в Петербурге растянут по срокам
Третий этап внедрения новой транспортной модели в Петербурге будет реализован не в один день, а растянут во времени. Так уже поступали на втором этапе.
Суть новой модели в том, что коммерческие перевозчики заключили с городом новые брутто-контракты на обновленную маршрутную сеть. Согласно им, компании должны строго выполнять транспортную работу, соблюдать расписание и обеспечивать перевозку по общим социальным тарифам, включая все льготы. При этом выручку с пассажиров забирает бюджет, и кондукторов на маршрутах, которые начинают работать по новой схеме, нет. Идея в Смольном состоит в том, чтобы уйти от дублирования маршрутов, отказаться от коммерческих — с нерегулируемым тарифом, заменить дизельный автопарк на экологичный и более вместимый.
Изначально предполагалось, что новую модель введут одним днем, однако затем было решено разбить этот процесс на три этапа. Первый стартовал 1 апреля. В город тогда выехали 864 новых автобуса на газомоторном топливе, были открыты 24 новых социальных маршрута, закрыты 33 коммерческих и еще три социальных, трассы 19 существующих изменились. Заработал новый пересадочный маршрут для наземного социального транспорта «60 минут». На маршрутах, где раньше была зонная оплата или покилометровая (пригородные), был установлен общегородской тариф: 60 рублей при одноразовой оплате, 40 рублей — по «Подорожнику». На новую модель перешли 97 маршрутов. О том, как проходил первый день НМТО и как ситуация изменилась спустя несколько дней, читайте в материалах «Фонтанки».
Второй состоится 1 июня. Третий, и заключительный, этап назначен на 15 июля, когда в город выедут еще 1 244 газомоторных автобуса, а коммерческие маршруты окончательно исчезнут.
Помимо рубрики «Транспорт-2022» на сайте «Организатора перевозок», карты всех маршрутов — исчезающих, появляющихся и меняющихся — есть у «Яндекса». Там они не выстроены по дате изменений, зато есть адресный сервис — «проверить маршрут»: вбиваете конкретный номер и смотрите, что у него за судьба.