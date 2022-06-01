В один день не поехали. Второй этап транспортной реформы в Петербурге растянут до июля

Второй этап запуска новой модели транспортного обслуживания в Петербурге продлится месяц. Из-за санкций доехали не все автобусы, так что часть «приговоренных» маршруток еще поживет.

О том, что усиление некоторых маршрутов, судя по объявлениям на остановках, состоится 1 июля, а не 1 июня, сообщили пользователи в группе комтранса «ВКонтакте». Кроме того, пользователи не увидели некоторых социальных маршрутов, на которые должны были заменить коммерческие. «Автобус 249, громко заявленный как замена 149 маршрутке, где?» — спрашивает Денис. «До 1 июля текущего года продолжит курсировать коммерческий маршрут К-149. Новый маршрут 249 начнёт курсировать не позднее 1 июля текущего года», — отвечает комитет.

«Здорово, конечно. Только почему нет информирования о переносе запуска автобуса? На остановках старая информация», — вмешивается в разговор Анастасия. «В настоящее время идёт обновления информации на остановках. Планируется, что в ближайшие пару месяцев будут актуализированы карты с маршрутной сетью, размещённые на островках, а также информация на аншлагах», — отвечает комитет. Похожая ситуация с другими направлениями. «До запуска нового автобусного маршрута № 256 до 1 июля текущего года продолжит работать «коммерческий» маршрут К-216», — сообщает комитет. На вопрос, с чем связан перенос запуска № 256 с 1 июня на 1 июля, ведомство уточняет: «Из-за введённых против России санкций заводы по производству автобусов столкнулись с рядом проблем, которые привели к нарушению логистических цепочек. В настоящий момент большинство автобусов, необходимых для реализации второго этапа новой модели транспортного обслуживания пассажиров, уже поставлено и принято перевозчиками».

«Фонтанке» комитет подтвердил, что в рамках 2-го этапа с 1 июня не поехали новые автобусы № 249 (Ж/д ст. Ручьи — ст. метро «Приморская») и 256 (Пр. Маршала Жукова — ст. метро «Купчино»). Вместо них временно продолжают работать маршрутки К-149 и К-216 соответственно. По мере поступления новых автобусов маршруты № 249 и 256 запустятся с одновременным закрытием К-149 и К-216. «Ориентировочный срок запуска № 249 и закрытия К-149 — 14 июня; запуска № 256 и закрытия К-216 — 6 июня», — уточнили там.

Кроме того, обновление подвижного состава на некоторых действующих социальных маршрутах, которые входят в новую модель на втором этапе, произойдет не одномоментно, а до 1 июля.