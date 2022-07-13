Наличные и передняя дверь. Показываем, какие маршруты войдут в транспортную реформу только осенью

«Фонтанка» выяснила, на каких автобусных маршрутах частных перевозчиков останутся дизельные автобусы и оплата наличными после 15 июля. Третий этап так называемой транспортной реформы растянется во времени благодаря краткосрочным контрактам.



По данным «Фонтанки», новых газомоторных автобусов не стоит ждать на 88 маршрутах «Вест-Сервиса» — в основном Пушкинского, Колпинского и Петродворцового районов. На них некоторое время продолжат работать почти 380 дизельных автобусов выпуска 2015–2020 годов, почти везде — это ЛиАЗ большого класса. Соответственно, на эти маршруты заключены не контракты новой брутто-формы, а краткосрочные контракты прежнего образца, сроком до 15 сентября, 15 октября и 15 ноября. До тех пор здесь по-прежнему можно будет оплачивать проезд только водителю — наличными или подорожником. Вход будет осуществляться в переднюю дверь.



Таким образом, с 15 июля на улицы Петербурга выедут не 1289 новых автобусов, как предполагалось, а 911. Оставшиеся подъедут позже. На дизельные автобусы, которые продолжат курсировать после 15 июля, наклеят специальные стикеры. Задержка с заменой автобусов не влияет на изменение сети — маршрутки исчезнут с 15-го числа.



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Большая часть часть этих временно остающихся «дизельных» маршрутов — это уже действующие направления, однако есть и те, которые только запускаются. Список ниже, для новых маршрутов прописаны конечные остановки.



До 15 сентября



— существующие: 48, 97, 131,



— открывающиеся:



206 (Северная пл. — Таллинская ул.)

243 (Московское шоссе, 33, — Балтийский бульвар)

260 (Пр. Маршала Жукова — Комсомольская пл.)

269 (Ст. метро «Нарвская» — ул. Трефолева — ст. метро «Нарвская»)

295 (Ст. метро «Ладожская» — Суздальский проспект)

333 (Пр. Маршала Жукова — ст. метро «Московская»)



До 15 октября:



—существующие: 179, 476



— открывающиеся:



242 (Ул. Генерала Кравченко — ст. метро «Проспект Ветеранов»)

245 (Красное Село, Красногородская ул. — Кировский завод)

254 (Ст. метро «Шушары» — Пушкин, Славянка, Полоцкая ул.),



284 (Ж/д платформа Сергиево — ст. метро «Проспект Ветеранов»),

299 (Улица Костюшко — Павловск, улица Обороны)

329 (Петергоф, Университет — деревня Ольгино — ст. метро «Проспект Ветеранов»)

342 (Московское шоссе, 33, — Пушкин, Садовая ул.)

345 (Горелово, ул. Коммунаров, 188, — ст. метро «Проспект Ветеранов»)



До 15 ноября



— существующие: 3Л, 3АЛ, 4Л, 7Л, 129, 144, 146, 188, 273, 278, 325, 331, 332, 335, 335А, 336, 337, 337А, 339, 351А, 351Б, 353, 354, 355, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 389, 390, 392, 396, 396А, 438, 438з, 454, 458, 461, 463, 463А, 475, 477, 488, 493, 540, 544, 545, 547, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686

