Какие новые автобусные маршруты появятся в Петербурге с 15 июля

15 июля в Петербурге появятся около 50 новых автобусных маршрутов в рамках третьего этапа внедрения новой транспортной реформы. «Фонтанка» публикует список и схемы.
Заключительный этап так называемой транспортной реформы начнется 15 июля. Он продлится до осени — в плане замены подвижного состава на более современный газомоторный и перехода на безналичный расчет в салоне, но сама по себе маршрутная сеть поменяется сразу. Окончательно уйдут маршрутки — список отмен и того, чем их заменят, «Фонтанка» публиковала накануне. Ниже — перечень новых направлений, которые откроются с 15 июля.
254 «Ст. метро «Шушары» — Пушкин, Славянка, Полоцкая ул.»
Автозаводский проезд, Автозаводская ул., Софийская ул., Колпинское шоссе, Московское шоссе, Колпинское шоссе, Галицкая ул., Ростовская ул., Полоцкая ул.
260 «Пр. Маршала Жукова — Комсомольская пл.»
Пр. Народного Ополчения, ул. Партизана Германа, ул. Доблести, Петергофское шоссе, пр. Кузнецова, ул. Маршала Казакова, пр. Стачек, Комсомольская пл.
261 «Морская наб. (Флагманская ул.) — Морская наб. (Прибалтийская пл.)»
Морская наб., Наличная ул., Новосмоленская наб., ул. Кораблестроителей, Мичманская ул., Морская наб. (обратно — ул. Кораблестроителей), Прибалтийская пл.
262 «Наличная улица — Звенигородская улица»
Наличная ул., Шкиперский проток, Гаванская ул., Большой пр. В.О., 8–9-я линии В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, Благовещенский мост, пл. Труда, наб. Крюкова канала (обратно — ул. Труда), ул. Глинки, пр. Римского-Корсакова, Никольская пл., Садовая ул., Московский пр., Загородный пр., Звенигородская ул., ул. Константина Заслонова, наб. Обводного канала, Подъездной пер. (обратно — Подъездной пер., ул. Марата, Звенигородская ул.).
264 «Пискарёвка — Большой Смоленский проспект»
Пискарёвский пр., пр. Мечникова, Замшина ул., Бестужевская ул., Екатерининский пр., пр. Энергетиков, шоссе Революции, Индустриальный пр., пр. Энтузиастов, пр. Наставников, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, пр. Большевиков, Народная ул., Володарский мост, Ивановская ул., ул. Бабушкина.
265 «Пр. Маршала Жукова — пр. Ветеранов»
Пр. Народного Ополчения, ул. Тамбасова, ул. Чекистов, ул. Партизана Германа, Андреевский пер., Авангардная ул., пр. Ветеранов.
269 «Ст. метро «Нарвская» — ул. Трефолева — ст. метро «Нарвская» (кольцевой)»
Пл. Стачек, пр. Стачек, Промышленная ул., ул. Калинина, ул. Трефолева, пр. Стачек, пл. Стачек.
271 «Ст. метро «Ладожская» — ст. метро «Парнас»
Пр. Энергетиков, Екатерининский пр., Бестужевская ул., Лабораторный пр., пр. Маршала Блюхера, Кушелевская дорога, пр. Непокорённых, пл. Мужества, пр. Тореза, ул. Курчатова, Политехническая ул., Тихорецкий пр., Светлановский пр., пр. Луначарского, пр. Культуры, пр. Просвещения, пр. Энгельса, Заречная ул., ул. Фёдора Абрамова.
275 «Ул. Жени Егоровой — ст. метро «Василеостровская»
Ул. Прокофьева, ул. Композиторов, пр. Просвещения, ул. Есенина, пр. Просвещения, пр. Художников, пр. Луначарского, пр. Культуры, Тихорецкий пр., Политехническая ул., пл. Мужества, пр. Непокорённых, Кушелевская дорога, пр. Маршала Блюхера, Кантемировская ул., Кантемировский мост, пр. Медиков, Большой пр. П.С. (обратно — пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большая Пушкарская ул., Каменноостровский пр., Большой пр. П.С.), Тучков мост, наб. Макарова, Малый пр. В.О., 8–9-я линии В.О. (обратно — Средний пр. В.О., 1-я и Съездовская линии В.О., Тучков мост)
281 «Шушары, Старорусский пр. — ст. метро «Московские ворота»»
Старорусский пр., Школьная ул., Вишерская ул., Пушкинская ул., Витебский пр., Московское шоссе, ул. Ленсовета, ул. Орджоникидзе, пл. Победы, Московский пр., пл. Московские Ворота
284 «Ж/д платформа Сергиево — ст. метро «Проспект Ветеранов»»
Пр. Будённого, пр. Ветеранов, ул. Лётчика Пилютова, ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов
286 «Московское шоссе, 33 — Балтийский вокзал»
Московское шоссе, ул. Ленсовета, Звёздная ул., пр. Космонавтов, Бассейная ул., Новоизмайловский пр., Благодатная ул., Кубинская ул., Митрофаньевский путепровод, Митрофаньевское шоссе, наб. Обводного канала, пл. Балтийского вокзала
295 «Ст. метро «Ладожская» — Суздальский проспект»
Гранитная ул. — пр. Энергетиков, Заневский пр., Заневская пл., Новочеркасский пр., Республиканская ул., пр. Шаумяна, Красногвардейская пл., Большеохтинский пр., шоссе Революции, Среднеохтинский пр., Полюстровский пр., пр. Маршала Блюхера, Кушелевская дорога, Гражданский пр.
299 «Улица Костюшко — Павловск, улица Обороны»
Ул. Костюшко, ул. Галстяна, Варшавская ул., Краснопутиловская ул., ул. Орджоникидзе, ул. Ленсовета, ул. Типанова, Московская пл., Московский пр., пл. Победы, Пулковское шоссе, Петербургское шоссе, ул. Генерала Хазова, ул. Вячеслава Шишкова, бульв. Алексея Толстого, Школьная ул., Ленинградская ул., Оранжерейная ул., Садовая ул., Парковая ул., Кадетский бульвар, ул. Ломоносова, ул. Архитектора Данини, Главная ул. (обратно — Павловское шоссе), Парковая ул., Фильтровское шоссе, Привокзальная пл., Садовая ул., Детскосельская ул., Берёзовая ул., ул. Мичурина, Гуммолосаровская ул., Госпитальная ул. (обратно — Конюшенная ул., Медвежий пер.), Садовая ул., Звериницкая ул., ул. Красного Курсанта, ул. Обороны
304 «Сестрорецк, 38-й квартал — 21 км Приморского шоссе»
Приморское шоссе, ул. Токарева, Дубковское шоссе, ул. Воскова, ул. Володарского, Северный пер., Приморское шоссе, Зеленогорское шоссе, пр. Ленина, Приморское шоссе (Сестрорецк — Солнечное — Репино — Комарово — Зеленогорск — Смолячково — Приветнинское — Песочное)
329 «Петергоф, Университет — деревня Ольгино — ст. метро «Проспект Ветеранов»»
Ульяновская ул., ул. Первого Мая, Чичеринская ул., Университетский пр., Чебышёвская ул., Гостилицкое шоссе, Бабигонское шоссе, Верхняя ул., дорога «Санино — Ольгино», Ольгинское шоссе, Ропшинское шоссе, Санкт-Петербургское шоссе, Петергофское шоссе, ул. Пионерстроя, ул. Чекистов, ул. Лётчика Пилютова, пр. Ветеранов, Дачный пр. (обратно — ул. Танкиста Хрустицкого), бульвар Новаторов
333 «Пр. Маршала Жукова — ст. метро «Московская»»
Пр. Народного Ополчения, ул. Пограничника Гарькавого, ул. Адмирала Трибуца, пр. Героев, ул. Маршала Захарова, ул. Десантников, Ленинский пр., ул. Котина, ул. Маршала Казакова, Трамвайный пр., ул. Зины Портновой, Ленинский пр., Московская пл., ул. Типанова, ул. Ленсовета
342 «Московское шоссе, 33 — Пушкин, Садовая ул.»
Московское шоссе, ул. Ленсовета, Дунайский пр., Витебский пр., Петербургское шоссе, Октябрьский бульвар, Конюшенная ул., Пушкинская ул., Оранжерейная ул., Садовая ул., Парковая ул., Кадетский бульвар, ул. Ломоносова, Кедринская ул., Малиновская ул., ул. Архитектора Данини, ул. Ломоносова, Садовая ул.
345 «Горелово, ул. Коммунаров, 188 — ст. метро «Проспект Ветеранов»»
Колобановская ул., Красносельское шоссе, Таллинское шоссе, пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов, Дачный пр. (обратно — ул. Танкиста Хрустицкого), бульвар Новаторов
394 «Пушкин, шоссе Подбельского — Славянка, Ростовская улица»
Шоссе Подбельского, Сетевая ул., Промышленная ул., Галицкая ул., Ростовская ул.
29 «Крестовский остров — ст. метро «Петроградская»
Крестовский пр., Рюхина ул., Морской пр., Петроградская ул., Большой Крестовский мост, Левашовский пр., пл. Шевченко, Каменноостровский пр. (обратно: Большой пр. П.С., Ординарная ул., Левашовский пр., Большой Крестовский мост, Петроградская ул., Вязовая ул., Морской пр., Рюхина ул., Северная дорога, Бодров пер., наб. Гребного кан., Винниковская наб., наб. Гребного кан., Бодров пер., Северная дорога, Рюхина ул., Крестовский пр.)
199 «Ж/д ст. Ручьи — ст. метро «Парнас»»
Ул. Руставели, Северный пр., Гражданский пр., пр. Луначарского, ул. Ушинского, Учительская ул., ул. Демьяна Бедного, пр. Луначарского, ул. Руднева (обратно Актёрский проезд, пр. Культуры), Поэтический бульвар, ул. Ивана Фомина, пр. Просвещения, пр. Энгельса, Заречная ул., ул. Фёдора Абрамова (обратно Заречная ул., ул. Н. Гаврилина), ул. Михаила Дудина
206 «Северная пл. — Таллинская ул.»
Северная пл., Гражданский пр., пр. Науки, ул. Руставели, Пискарёвский пр., Полюстровский пр., Среднеохтинский пр., Красногвардейская пл., Новочеркасский пр., Таллинская ул., пр. Шаумяна, Заневский пр., Заневская пл.
211Э (экспресс) «Зеленогорск, вокзал — ст. метро «Чёрная речка»»
Остановки:
— Зеленогорск, вокзал,
— Зеленогорск, пр. Ленина, 26,
— Комарово, Морская ул. (по требованию),
— Репино, Центр (по требованию),
— Солнечное, ул. Танкистов (по требованию),
— Сестрорецк, ул. Борисова,
— Сестрорецк, Администрация,
— Сестрорецк, ул. Воскова, 5,
— Сестрорецк, ул. Токарева, 3,
— Разлив,
— Горское кладбище,
— ж/д ст. Лисий Нос,
— ст. метро «Беговая»,
— ст. метро «Чёрная речка»
214А «Ст. метро «Парнас» — Заречная ул. — ст. метро «Парнас»»
Ул. Фёдора Абрамова, Заречная ул., пр. Энгельса, ул. Николая Рубцова, ул. Валерия Гаврилина, Заречная ул., ул. Михаила Дудина
214Б «Ст. метро «Парнас» — Заречная ул. — ст. метро «Парнас»»
Ул. Михаила Дудина, Заречная ул., ул. Валерия Гаврилина, ул. Николая Рубцова, пр. Энгельса, Заречная ул., ул. Фёдора Абрамова
216А «Ст. метро «Старая Деревня» — Сестрорецк, ул. Борисова»
Гаккелевская ул., ул. Оптиков, Торфяная дорога, Липовая аллея, ул. Савушкина, Приморское шоссе (обратно — Приморское шоссе, Лахтинский пр., Приморское шоссе), ул. Токарева, Дубковское шоссе, ул. Воскова, ул. Володарского, ул. Пограничников, наб. реки Сестры, ул. Борисова (обратно — ул. Борисова — ул. Володарского)
217 «Ст. метро «Старая Деревня» — Глухарская ул.»
Гаккелевская ул., ул. Оптиков, Торфяная дорога, Гаккелевская ул., Камышовая ул., Планерная ул., Глухарская ул. (обратно — Глухарская ул., пр. Авиаконструкторов, Шуваловский пр., Планерная ул.)
220 «Крестовский остров — бульвар Головнина»
Крестовский пр., Рюхина ул., Морской пр., Спортивная ул., Лазаревский мост, Пионерская ул., Новоладожская ул., мост Бетанкура, Уральская ул., пр. КИМа, ул. Одоевского, Новосмоленская наб., ул. Кораблестроителей, Прибалтийская пл., Морская наб., Мичманская ул., пр. Крузенштерна, ул. Челюскина, бульвар Головнина
222 «Ст. метро «Ладожская» — ст. метро «Удельная»»
Пр. Энергетиков, Якорная ул., пр. Металлистов, Большая Пороховская ул., Среднеохтинский пр., шоссе Революции, пр. Металлистов, Кондратьевский пр., Бестужевская ул., Лабораторный пр., пр. Маршала Блюхера, Кушелевская дорога, пр. Непокорённых, пл. Мужества, пр. Тореза, Манчестерская ул. (обратно — Рашетова ул.), пр. Энгельса, Скобелевский пр., Ярославский пр., Елецкая ул., Костромской пр.
223 «Ст. метро «Старая Деревня» — Арцеуловская аллея (Комендантский пр., 71)»
Торфяная дорога, Гаккелевская ул., Комендантская пл., ул. Ильюшина, Планерная ул., Шуваловский пр., Комендантский пр.
225 «Ст. метро «Купчино» — Владимирская пл.»
Балканская пл., ул. Ярослава Гашека, Малая Балканская ул., Будапештская ул., пр. Славы, ул. Типанова, пр. Юрия Гагарина, Благодатная ул., Московский пр. (обратно — Московский пр., ул. Решетникова, ул. Севастьянова, Благодатная ул.), Загородный пр., Владимирская пл.
226 «Пр. Героев — ст. метро «Московские ворота»»
Пр. Героев, Ленинский пр., Московский пр.
227 «Крестовский остров — Арцеуловская аллея»
Крестовский пр., Рюхина ул., Морской пр., Спортивная ул., Крестовский пр., Южная дорога, Большой Петровский мост, ул. Савиной, Петровская пл., Петровский пр., Ремесленная ул., Новоладожская ул., ул. Красного Курсанта, Корпусная ул., Пионерская ул., Малый пр. П.С., Ждановская наб., пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большая Пушкарская ул. (обратно — Большой пр. П.С., Ждановская наб.), Каменноостровский пр., Каменноостровский мост, Каменноостровский пр., Ушаковский мост, ул. Академика Крылова, наб. Чёрной речки, Коломяжский путепровод, Коломяжский пр., пр. Королёва, Плесецкая ул., Комендантский пр.
231 «Звёздная ул. — Среднерогатская ул.»
Звёздная ул., Витебский пр., ул. Орджоникидзе, ул. Ленсовета, Дунайский пр., Среднерогатская ул.
232 «Звёздная ул. — Сарицкая ул. (ж/д платформа 19 км)»
Звёздная ул., ул. Ленсовета, Дунайский пр., Пулковское шоссе, Петербургское шоссе, Сарицкая ул. (обратно: Образцовая ул., Кокколевская ул., Петербургское шоссе)
234 «Ст. метро «Улица Дыбенко» — Финляндский вокзал»
Ул. Дыбенко, пр. Большевиков, ул. Подвойского, пр. Солидарности, пр. Наставников, пр. Энтузиастов, Индустриальный пр., шоссе Революции, Свердловская наб., Арсенальная наб., (обратно — ул. Комсомола, Кондратьевский пр., ул. Ватутина, Свердловская наб.), пл. Ленина
236 «Пушкин, Железнодорожная ул. — Сарицкая ул. (ж/д платформа 19 км.)»
Оранжерейная ул., Пушкинская ул., Леонтьевская ул., Средняя ул., Оранжерейная ул., Пушкинская ул., Конюшенная ул., Октябрьский бульвар, Железнодорожная ул. (обратно — Софийский бульвар), Ленинградская ул., Школьная ул., ул. Генерала Хазова, Петербургское шоссе, Сарицкая ул. (обратно: Образцовая ул., Кокколевская ул., Петербургское шоссе)
237 «Пискарёвка — Новоколомяжский пр.»
Пискарёвский пр., пр. Мечникова, Кондратьевский пр., Бестужевская ул., Лабораторный пр., пр. Маршала Блюхера, Кантемировская ул., Белоостровская ул., Вазаский пер., наб. Чёрной речки (обратно — наб. Чёрной речки, Ланское шоссе, Новосибирская ул., Белоостровская ул.), Коломяжский пр., пр. Королёва, пр. Сизова, Репищева ул., Вербная ул., Новоколомяжский пр. (обратно — Новоколомяжский пр., Малая Десятинная ул., Десятинный пер., Афонская ул., Вербная ул.)
242 «Ул. Генерала Кравченко — ст. метро «Проспект Ветеранов»»
Ул. Генерала Кравченко — пр. Ветеранов
243 «Московское шоссе, 33 — Балтийский бульвар»
Московское шоссе, пл. Победы, Московский пр., Московская пл., ул. Типанова, ул. Ленсовета, ул. Типанова, Московская пл., (обратно — Ленинский пр. — Московский пр.), Ленинский пр., ул. Десантников, ул. Маршала Захарова, Балтийский бульвар
244 «Улица Васи Алексеева — ст. метро «Московская»»
Ул. Васи Алексеева, пр. Стачек, Комсомольская пл., Краснопутиловская ул., пл. Конституции, Ленинский пр., Московская пл.
245 «Красное Село, Красногородская ул. — Кировский завод»
Красногородская ул., Гатчинское шоссе, пр. Ленина, Красносельское шоссе, Таллинское шоссе, пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Казакова, пр. Стачек, Комсомольская пл., Корабельная ул.
246 «Пр. Маршала Жукова — ст. метро «Купчино»»
Пр. Народного Ополчения, Авангардная ул., пр. Ветеранов, ул. Зины Портновой, Ленинский пр., Московская пл., ул. Типанова, пр. Славы, Будапештская ул., ул. Димитрова, Купчинская ул., ул. Ярослава Гашека, Балканская пл.
250 «Ж/д ст. Ручьи — ст. метро «Чёрная речка»»
Пр. Науки, ул. Карпинского, ул. Верности, ул. Бутлерова, пр. Непокорённых, пл. Мужества, 2-й Муринский пр., Институтский пр., Новороссийская ул., Ланское шоссе, Новосибирская ул., Торжковская ул. (обратно — наб. Чёрной речки, Ланское шоссе)
270 «Северная площадь — ст. метро «Озерки»»
Северная пл., Северный пр., пр. Художников, ул. Сикейроса, пр. Энгельса
272 «Ж/д ст. Ручьи — ст. метро «Озерки»»
Ул. Руставели, пр. Луначарского, пр. Энгельса (обратно — ул. Сикейроса, ул. Есенина, пр. Луначарского)
282 «Ст. метро «Купчино» — Софийская ул.»
Балканская пл., ул. Ярослава Гашека, Будапештская ул., пр. Славы, Бухарестская ул., ул. Димитрова, Софийская ул. (обратно — Софийская ул., Дунайский пр., Малая Бухарестская ул., ул. Димитрова)