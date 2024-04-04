Музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте стал победителем премии «Парки России»

Проект «Остров фортов» победил в номинации «Парк года. Малые города 25–50 тыс.» I Всероссийской парковой премии «Парки России».
Премия «Парки России» — совместный проект Минстроя, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В номинации конкуренцию парку Кронштадта составили проекты из Краснодарского края, Свердловской, Тюменской и Ленинградской областей.
Музейно-исторический парк «Остров фортов» — первый и самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту (его площадь составляет 13 га). Его создали на месте заброшенных военных территорий, которые очистили и разминировали, провели историко-культурную экспертизу, а исторические здания там отремонтировали и приспособили к использованию.
Первая очередь проекта была открыта летом 2020 года — она включала Аллею героев и маяк памяти. В 2021 году в рамках второй очереди появилась историко-тематическая зона «От парохода до атомохода», исторические и экологические арт-объекты. А в 2022 году третья очередь парка открыла восстановленные объекты культурного наследия — два здания караульных на материковой части форта «Петр Первый»
Как отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, за 2023 год парк принял более 3 млн посетителей. В этом году планируется открыть его четвертую очередь.