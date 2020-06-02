Согласно объявлению, стоимость переуступки — 13 млн рублей. По действующему договору, годовая ставка составляет 23,35 рубля за всю территорию площадью 51,7 тысячи квадратных метров. «Форт расположен в Финском заливе, отлично подойдет для ресторана, гостиницы и яхт-клуба», — говорится на сайте. К объявлению приложена визуализация возможной застройки острова.

Разместила объявление, согласно информации на сайте, УК «Реальта», хотя форт находится в аренде у ООО «Каскад». Гендиректором и собственником обеих компаний является Тимур Ходжиев. Его компания «Люкс-С» фигурировала в уголовном деле о взятке, по которому условные сроки получили бывший замглавы Фонда имущества Илья Жинкин и экс-замдиректора ГКУ «Имущество» Александр Иванов.

«Каскад» выиграл право аренды форта на 49 лет в 2018 году по программе «Памятники за рубль», которую проводит ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». По телефону «Реальты», указанному на площадке, ответили, что никаких работ на самом острове не проводилось. Это не первая попытка возмездно переуступить право аренды Тотлебена: «Деловой Петербург» осенью 2019 года сообщал, что аналогичное объявление уже появлялось на разных площадках, но тогда цена составляла 30–32 млн.

Напомним, в прошлом году был представлен проект «Остров фортов», который курирует Ксения Шойгу, притом что часть фортов уже была «обещана» другому крупному проекту — парку «Патриот». В начале 2020-го правительство выделило 4,5 млрд рублей на реконструкцию фортов Петр I и Кроншлот. Весной были заключены первые контракты на изыскательские работы.

Строительство форта было начато в 1896 году в ходе реконструкции Кронштадтской крепости, изначально он назывался форт «А». В итоге оборудование артиллерийских батарей было закончено лишь в 1913 году. В 1910-м форт был переименован в Тотлебен. С 50-х утрачивает свою военную функцию. В 90-х годах предприниматель Владимир Ткаченко организовал на острове музей истории, следил он и за самим фортом. В 2008 году Тотлебен был разграблен вандалами. Находится под охраной ЮНЕСКО.