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    Минобороны РФ заявило, что над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб

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    Шесть украинских авиабомб уничтожили средства ПВО над Белгородской областью вечером 13 мая. Подробности сообщает Минобороны РФ.

    По данным военного ведомства, около 19:30 над регионом ликвидировали две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник.

    Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что во время украинского обстрела пострадали семь мирных жителей. Двоих мужчин с черепно-мозговыми травмами в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. Четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела также находятся в больнице. Еще один мужчина получил медпомощь и от госпитализации отказался.

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