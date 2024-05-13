Минобороны РФ заявило, что над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб

Шесть украинских авиабомб уничтожили средства ПВО над Белгородской областью вечером 13 мая. Подробности сообщает Минобороны РФ.



По данным военного ведомства, около 19:30 над регионом ликвидировали две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник.



Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что во время украинского обстрела пострадали семь мирных жителей. Двоих мужчин с черепно-мозговыми травмами в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. Четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела также находятся в больнице. Еще один мужчина получил медпомощь и от госпитализации отказался.

