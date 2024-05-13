Уйдет ли Цаликов? Генерал-депутат Картаполов — о возможных переменах в Минобороны РФ

Депутат Госдумы и генерал-полковник Андрей Картаполов в разговоре с «Фонтанкой» ответил на вопросы о кадровых перестановках, которые возможны (или не очень) в ближайшем будущем.

По мнению Картаполова, Андрей Белоусов — человек с незапятнанной репутацией, который имеет обширные фундаментальные знания в вопросах финансов и экономики. В нынешнее «военное время», уверен депутат, нужно «очень рачительно относиться ко всему, что мы имеем». Не видит проблемы генерал и в том, что новый возможный министр обороны не служил в армии и не имеет военного образования.



«Решение верховного главнокомандующего выверенное, взвешенное. Мы с вами знаем, что он не ошибается в кадровых делах. Будем ждать результат», — говорит Картаполов.

На вопрос о том, можно ли ожидать, что свои посты вслед за Шойгу покинут его заместители, к примеру, Руслан Цаликов, Картаполов ответил, что это общепринятая практика, когда новый руководитель формирует себе команду заместителей, единомышленников. Право у Андрея Рэмовича определять, кто из прежних должностных лиц останется, а кто нет, тоже есть. Генерал уверен, что обновления последуют.



По мнению Картаполова, если пока еще кандидат в министры обороны Андрей Белоусов придет и увидит, что необходимо вернуть тех военачальников, которые ушли во время работы Сергея Шойгу, то он поставит этот вопрос перед президентом России Владимиром Путиным. Генерал-полковник отметил, что «все крупные начальники назначаются либо увольняются, либо перемещаются указом президента по представлению министра обороны».

Говоря о собственном теоретическом возвращении, Андрей Картаполов не дал однозначного ответа, однако уточнил, что: «Родина скажет — мы будем делать всё, что потребуется <...>».



Нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов, по мнению Картаполова, «командует успешно». Группировка, которая находится под командованием Герасимова, движется вперед.

«<...> только со стороны кажется, что вести военную спецоперацию легко и просто. Это грандиозная сложнейшая работа», — заключает Андрей Картаполов.



О генерале Сергее Суровикине, возвращение которого в Москву анонсировала Ксения Собчак, Картаполов говорит в положительном ключе. Отмечает, что давно его знает и считает, что у Суровикина есть большой потенциал.

