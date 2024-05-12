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    На фоне перестановок в военном блоке Собчак сообщила о возвращении Суровикина в Москву

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    Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал Сергей Суровикин в ближайшие дни может вернуться в Москву. Об этом в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня» сообщила журналистка Ксения Собчак 12 мая.

    «Добавлю немного конспирологии. По моей информации, генерал Сергей Суровикин прилетит в Москву 15 мая», — написала она, комментируя кадровые перестановки в военном блоке.

    Президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, Сергей Шойгу займет место секретаря Совбеза.

    Сергей Суровикин исчез из публичного поля после мятежа ЧВК «Вагнер». Тогда он записал обращение к бойцам с призывом остановиться. Несколькими днями позже в СМИ появились слухи о том, что генерал может находиться под арестом или следствием из-за симпатии к ЧВК.

    В сентябре 2023-го появились сообщения в СМИ, что Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны России. Поездку Суровикина анонимные источники связывали тогда «с возможным назначением генерала на должность, связанную с «работой в восточном направлении»».

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