На фоне перестановок в военном блоке Собчак сообщила о возвращении Суровикина в Москву

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал Сергей Суровикин в ближайшие дни может вернуться в Москву. Об этом в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня» сообщила журналистка Ксения Собчак 12 мая.



«Добавлю немного конспирологии. По моей информации, генерал Сергей Суровикин прилетит в Москву 15 мая», — написала она, комментируя кадровые перестановки в военном блоке.



Президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, Сергей Шойгу займет место секретаря Совбеза.

