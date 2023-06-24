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    «Мы одной крови»: Генерал Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

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    Генерал армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК «Вагнер», его опубликовал военкор Андрей Руденко. Бывший командующий, а ныне замкомандующего Объединенной группировкой российских войск на СВО на записи говорит, что только что прибыл с передовой и призывает «остановиться».

    t.me/RtrDonetsk

    «Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться», – говорит генерал.

    По его словам, нельзя играть на руку противнику, который «только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка». Суровикин заявил, что «пока не поздно», необходимо «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны. Вернуть их в пункты постоянной дислокации и в районы размещения. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего вооруженных сил».

    Ранее Пригожин неоднократно в позитивном ключе отзывался о сотрудничестве с Суровикиным в ходе СВО. В мае бизнесмен сообщил, что теперь именно генерал «будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны».

    После обвинений Евгения Пригожина в адрес Минобороны РФ и обещания «разобраться» с его руководством было возбуждено уголовное дело, а ФСБ призвало не выполнять его приказы и принять меры к задержанию. В петербургском «ЧВК Вагнер-Центре» никаких обысков не ведется, заявили в организации. Мы показывали обстановку там. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину.

    «Фонтанка» подробно рассказывает о ситуации в онлайн-репортаже.

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