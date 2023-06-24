В «ЧВК Вагнер-Центре» в Петербурге ответили, идут ли у них обыски

Никаких обысков в здании «ЧВК Вагнер-Центра» на Зольной улице в Петербурге нет. Об этом вечером 23 июня «Фонтанке» сообщили в организации.



«Никаких обысков в Центре нет!» – заявила пресс-секретарь Центра Анна Замараева.



«Фонтанка» показывала обстановку у «ЧВК Вагнер-Центра». Если коротко: там никого, кроме сотрудников, гуляющих людей и любителей фотографироваться. О якобы визите силовиков на Зольную писали телеграм-каналы, которые сейчас публикуют огромное количество непроверенной информации со ссылкой на «источники».



Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу вечером взбудоражил общественность заявлением об «ударе» по его бойцам со стороны Минобороны РФ и обещанием дать «ответ». По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться».