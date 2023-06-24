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    В «ЧВК Вагнер-Центре» в Петербурге ответили, идут ли у них обыски

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    Никаких обысков в здании «ЧВК Вагнер-Центра» на Зольной улице в Петербурге нет. Об этом вечером 23 июня «Фонтанке» сообщили в организации.

    «Никаких обысков в Центре нет!» – заявила пресс-секретарь Центра Анна Замараева.

    «Фонтанка» показывала обстановку у «ЧВК Вагнер-Центра». Если коротко: там никого, кроме сотрудников, гуляющих людей и любителей фотографироваться. О якобы визите силовиков на Зольную писали телеграм-каналы, которые сейчас публикуют огромное количество непроверенной информации со ссылкой на «источники».

    Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу вечером взбудоражил общественность заявлением об «ударе» по его бойцам со стороны Минобороны РФ и обещанием дать «ответ». По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться».

    Ведомство все отрицает, возбуждено уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. Продолжаем наблюдение в онлайн-трансляции.

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