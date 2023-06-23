«Призыв к вооруженному мятежу». ФСБ возбудила дело после заявлений Пригожина - онлайн

Уголовное дело по факту призыва к мятежу. Что происходит после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны РФ в «нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК». После его заявлений уже возбуждено уголовное дело.

Что говорят в Минобороны

Все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и кадры, связанные с «ударом», в ведомстве назвали провокационными и не соответствующими действительности. В Минобороны добавили, что армия РФ продолжает выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с силами Украины в зоне СВО.

Что говорят в Кремле

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что «все нужные меры» уже принимаются.

Что дальше

ФСБ возбуждено уголовное дело из-за призыва к вооруженному мятежу, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В заявлении НАК призывает «немедленно прекратить противоправные действия» и подчеркивает, что заявления Пригожина не имеют оснований.

Что сказал Пригожин

Пригожин заявил, что в результате удара погибли люди. Также в его телеграм-канале был опубликован комментарий от имени «совета командиров ЧВК "Вагнер"» – с заявлением о том, что за ракетным ударом последует ответ. Пригожин заявил, что под его началом 25 тысяч бойцов.