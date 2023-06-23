«Призыв к вооруженному мятежу». ФСБ возбудила дело после заявлений Пригожина - онлайн

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Причиной стала серия заявлений в телеграм-канале Евгения Пригожина, который заявил, что по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер" нанесен ракетный удар и он готов ответить на него. Пригожин также сказал, что в его распоряжении 25 тысяч бойцов. Мы следим за событиями онлайн.
На фоне новостей начали снижаться акции крупнейших российских компаний. Вслед за ними — индекс Мосбиржи.
Как следует из биржевых данных, депозитарные расписки TCS Group снижаются на 4%, ценные бумаги En+ Group и Fix Price - на 3,9%, «Сургутнефтегаза» - на 3,8%, «Россетей» - на 3,3%, Ozon - на 3%.
Акции «Сбербанка» в моменте теряли 1,7%, «Яндекса» - свыше 4%.
Уголовное дело по факту призыва к мятежу. Что происходит после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Пригожина
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны РФ в «нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК». После его заявлений уже возбуждено уголовное дело.
Что говорят в Минобороны
Все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и кадры, связанные с «ударом», в ведомстве назвали провокационными и не соответствующими действительности. В Минобороны добавили, что армия РФ продолжает выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с силами Украины в зоне СВО.
Что говорят в Кремле
Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что «все нужные меры» уже принимаются.
Что дальше
ФСБ возбуждено уголовное дело из-за призыва к вооруженному мятежу, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В заявлении НАК призывает «немедленно прекратить противоправные действия» и подчеркивает, что заявления Пригожина не имеют оснований.
Что сказал Пригожин
Пригожин заявил, что в результате удара погибли люди. Также в его телеграм-канале был опубликован комментарий от имени «совета командиров ЧВК "Вагнер"» – с заявлением о том, что за ракетным ударом последует ответ. Пригожин заявил, что под его началом 25 тысяч бойцов.
Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и основателя компании Евгения Пригожина, передаёт 23 июня ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", - сказал Песков (цитата по ТАСС).