Минобороны РФ назвало провокацией заявления главы ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны РФ вечером 23 июня опубликовало комментарий, который можно считать ответом главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В нем сообщения о ракетном ударе по лагерям «Вагнер» называются информационной провокацией.
«Все распространяемые в социальных сетях от имени
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», — также подчеркнуто в релизе военного ведомства.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. Он напрямую обвинил в этом руководство Минобороны. Также в его телеграм-канале опубликован комментарий от имени «совета командиров ЧВК "Вагнер"», где говорится, что на ракетный удар будет дан ответ. Пригожин сообщил, что под его началом 25 тысяч бойцов.