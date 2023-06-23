Минобороны РФ назвало провокацией заявления главы ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны РФ вечером 23 июня опубликовало комментарий, который можно считать ответом главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В нем сообщения о ракетном ударе по лагерям «Вагнер» называются информационной провокацией.



«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», — также подчеркнуто в релизе военного ведомства.