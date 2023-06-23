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    Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

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    Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и основателя компании Евгения Пригожина, передает 23 июня ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    «Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

    Напомним, Минобороны РФ вечером 23 июня опубликовало комментарий, который можно считать ответом главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В нем сообщения о ракетном ударе по лагерям «Вагнер» называются информационной провокацией.

    «Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. Он напрямую обвинил в этом руководство Минобороны.

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