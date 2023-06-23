Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и основателя компании Евгения Пригожина, передает 23 июня ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Напомним, Минобороны РФ вечером 23 июня опубликовало комментарий, который можно считать ответом главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В нем сообщения о ракетном ударе по лагерям «Вагнер» называются информационной провокацией.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. Он напрямую обвинил в этом руководство Минобороны.