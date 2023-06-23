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    Уголовное дело по факту призыва к мятежу. Что происходит после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

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    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны РФ в «нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК». После его заявлений уже возбуждено уголовное дело.

    Что говорят в Минобороны

    Все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и кадры, связанные с «ударом», в ведомстве назвали провокационными и не соответствующими действительности. В Минобороны добавили, что армия РФ продолжает выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с силами Украины в зоне СВО.

    Что говорят в Кремле

    Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что «все нужные меры» уже принимаются.

    Что дальше

    ФСБ возбуждено уголовное дело из-за призыва к вооруженному мятежу, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В заявлении НАК призывает «немедленно прекратить противоправные действия» и подчеркивает, что заявления Пригожина не имеют оснований.

    Что сказал Пригожин

    Пригожин заявил, что в результате удара погибли люди. Также в его телеграм-канале был опубликован комментарий от имени «совета командиров ЧВК «Вагнер»» — с заявлением о том, что за ракетным ударом последует ответ. Пригожин заявил, что под его началом 25 тысяч бойцов.

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    ЧВК ВагнерЕвгений Пригожин
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    Комментарии 15

    Гость23 Июн 2023 в 23:27
    так хочется правды
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