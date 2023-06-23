Уголовное дело по факту призыва к мятежу. Что происходит после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны РФ в «нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК». После его заявлений уже возбуждено уголовное дело.



Что говорят в Минобороны

Все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и кадры, связанные с «ударом», в ведомстве назвали провокационными и не соответствующими действительности. В Минобороны добавили, что армия РФ продолжает выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с силами Украины в зоне СВО.

Что говорят в Кремле

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что «все нужные меры» уже принимаются.