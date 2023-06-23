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    НАК: после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу

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    Уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу возбуждено ФСБ России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о ситуации с Минобороны РФ. Об этом 23 июня заявили в национальном антитеррористическом комитете, пишет РИА Новости.

    «Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — передает агентство сообщение НАК.

    Вечером 23 июня Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. Он напрямую обвинил в этом руководство Минобороны и пообещал дать «ответ». По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться». В самом министерстве отвергли все обвинения, назвав их провокацией. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер"», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — сообщали в МО.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин «в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры».

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