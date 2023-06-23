НАК: после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу

Уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу возбуждено ФСБ России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о ситуации с Минобороны РФ. Об этом 23 июня заявили в национальном антитеррористическом комитете, пишет РИА Новости.

«Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — передает агентство сообщение НАК.