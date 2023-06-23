Показываем, что происходит сейчас у «ЧВК Вагнер-Центра» в Петербурге

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу вечером взбудоражил общественность заявлением об «ударе» по его бойцам со стороны Минобороны РФ и обещанием «разобраться». Ведомство все отрицает, возбуждено уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу.

В телеграм-каналах весь вечер появляются сообщения различного характера, огромное количество которых — со ссылкой на неназванные «источники». Одно из них касалось ЧВК «Вагнер-Центра» на Зольной улице в Петербурге, к которому якобы едет Росгвардия, а внутри обыски.

