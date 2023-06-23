Показываем, что происходит сейчас у «ЧВК Вагнер-Центра» в Петербурге

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу вечером взбудоражил общественность заявлением об «ударе» по его бойцам со стороны Минобороны РФ и обещанием «разобраться». Ведомство все отрицает, возбуждено уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу.
В телеграм-каналах весь вечер появляются сообщения различного характера, огромное количество которых — со ссылкой на неназванные «источники». Одно из них касалось ЧВК «Вагнер-Центра» на Зольной улице в Петербурге, к которому якобы едет Росгвардия, а внутри обыски.
«Фонтанка» тоже решила приехать к зданию и увидела там… тишину и порядок.
Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
«Здание огорожено забором. На ближайших улицах не видно машин спецслужб. Вокруг гуляют люди, снимают видео и фотографируются на фоне центра», — передает наш корреспондент. По ее словам, одна машина Росгвардии всё же проехала мимо, силовики, видимо, хотели сами убедиться, что всё в порядке. Охранник центра сообщил, что они работают в штатном режиме.
Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
Также мы побывали у ресторана на Университетской
Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
Продолжаем наблюдение в онлайн-трансляции.