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    Показываем, что происходит сейчас у «ЧВК Вагнер-Центра» в Петербурге

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    15 комментариев

    Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу вечером взбудоражил общественность заявлением об «ударе» по его бойцам со стороны Минобороны РФ и обещанием «разобраться». Ведомство все отрицает, возбуждено уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу.

    В телеграм-каналах весь вечер появляются сообщения различного характера, огромное количество которых — со ссылкой на неназванные «источники». Одно из них касалось ЧВК «Вагнер-Центра» на Зольной улице в Петербурге, к которому якобы едет Росгвардия, а внутри обыски.

    «Фонтанка» тоже решила приехать к зданию и увидела там… тишину и порядок.

    Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

    «Здание огорожено забором. На ближайших улицах не видно машин спецслужб. Вокруг гуляют люди, снимают видео и фотографируются на фоне центра», — передает наш корреспондент. По ее словам, одна машина Росгвардии всё же проехала мимо, силовики, видимо, хотели сами убедиться, что всё в порядке. Охранник центра сообщил, что они работают в штатном режиме.

    Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

    Также мы побывали у ресторана на Университетской набережной, 25, который связывают с Евгением Пригожиным. Там тоже спокойно.

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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    Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

    Продолжаем наблюдение в онлайн-трансляции.

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    Комментарии 15

    Гость24 Июн 2023 в 00:24
    15-рублёвые, ау!
    +2−0
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