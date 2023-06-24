В ФСБ призвали не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию

В ФСБ России назвали информационной провокацией и не соответствующими действительности слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ударах по тыловым частям его бойцов.



В связи с этим, как пишет РИА Новости, в ЦОС ФСБ призвали бойцов «Вагнера» «не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».

Как отметили в ведомстве, слова и действия Пригожина являются «призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ» и «ударом в спину» российским военным, участвующим в СВО.