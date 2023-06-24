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    В ФСБ призвали не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию

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    В ФСБ России назвали информационной провокацией и не соответствующими действительности слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ударах по тыловым частям его бойцов.

    В связи с этим, как пишет РИА Новости, в ЦОС ФСБ призвали бойцов «Вагнера» «не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».

    Как отметили в ведомстве, слова и действия Пригожина являются «призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ» и «ударом в спину» российским военным, участвующим в СВО.

    Ранее о возбуждении уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу заявили в национальном антитеррористическом комитете. Это произошло после обвинений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес Минобороны РФ и обещания «разобраться».

    Издание 161.RU сообщило, что в Ростове-на-Дону полиция объявила план «Крепость». В петербургском «ЧВК Вагнер-Центре» никаких обысков не ведется, заявили в организации. Мы показывали обстановку там.

    О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. «Фонтанка» подробно рассказывает о ситуации в онлайн-репортаже.

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