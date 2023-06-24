Ростовская полиция объявила план «Крепость». Показываем, что происходит в центре города

В Ростове-на-Дону полиция объявила план «Крепость», сообщает 23 июня 161.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В центре города замечена военная техника.



По словам собеседника издания, был приказ привести в боевую готовность весь состав МВД и Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР, но «кипиша нет: просто состав поднят и вызван».



План «Крепость» — это один из режимов особого положения для сотрудников правоохранительных органов. Он предполагает экстренный созыв личного состава и взятие под контроль особо важных объектов.

