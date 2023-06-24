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    Ростовская полиция объявила план «Крепость». Показываем, что происходит в центре города

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    В Ростове-на-Дону полиция объявила план «Крепость», сообщает 23 июня 161.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В центре города замечена военная техника.

    По словам собеседника издания, был приказ привести в боевую готовность весь состав МВД и Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР, но «кипиша нет: просто состав поднят и вызван».

    План «Крепость» — это один из режимов особого положения для сотрудников правоохранительных органов. Он предполагает экстренный созыв личного состава и взятие под контроль особо важных объектов.

    Ранее ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Подробнее о ситуации читайте в нашем онлайн-репортаже.

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    ЧВК ВагнерРостов-на-ДонуПлан Крепость
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