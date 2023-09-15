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    Генерал Сергей Суровикин находится в Алжире

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    Генерал армии Сергей Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны России. Об этом сообщил 15 сентября «Коммерсант», сославшись на источник в окружении военачальника.

    «Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне», — заявил собеседник издания. Поездку Суровикина он связал с возможным назначением генерала на должность, связанную с «работой в восточном направлении».

    Сергей Суровикин исчез из публичного поля после мятежа ЧВК «Вагнер». Тогда он записал обращение к бойцам с призывом остановиться. Несколькими днями позже в СМИ появились слухи о том, что генерал может находиться под арестом или следствием из-за симпатии к ЧВК.

    В конце августа появилась информация о том, что Суровикин освобожден от должности главкома ВКС, а на эту должность назначен генерал Виктор Афзалов.

    4 сентября министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о расследовании против Суровикина. В тот же день фотографию генерала опубликовали в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня». «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве», — гласила подпись к снимку.

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