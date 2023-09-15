Генерал Сергей Суровикин находится в Алжире

Генерал армии Сергей Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны России. Об этом сообщил 15 сентября «Коммерсант», сославшись на источник в окружении военачальника.



«Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне», — заявил собеседник издания. Поездку Суровикина он связал с возможным назначением генерала на должность, связанную с «работой в восточном направлении».

Сергей Суровикин исчез из публичного поля после мятежа ЧВК «Вагнер». Тогда он записал обращение к бойцам с призывом остановиться. Несколькими днями позже в СМИ появились слухи о том, что генерал может находиться под арестом или следствием из-за симпатии к ЧВК.