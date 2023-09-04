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    Шойгу не стал отвечать на вопрос о расследовании против Суровикина. А Собчак показала генерала

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    29 комментариев

    Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос журналистов о том, проводится ли расследование в отношении генерала Сергея Суровикина. Об этом 4 сентября сообщает «Интерфакс».

    Вопрос о том, что происходит с генералом, прозвучал в ходе общения главы Минобороны с журналистами по итогам переговоров России и Турции на высшем уровне. Ответа на него не прозвучало.

    Тем временем в районе шести часов вечера в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» была опубликована фотография генерала с подписью: «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве». Отмечается, что фото было сделано 4 сентября.

    Суровикин не появлялся на публике с 24 июня — после мятежа ЧВК «Вагнер». Тогда он записал обращение к бойцам с призывом остановиться. Несколькими днями позже в СМИ появились слухи о том, что генерал может находиться под арестом или следствием из-за симпатии к ЧВК.

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    Комментарии 29

    Гость04 Сен 2023 в 19:42
    а какое звание у сапчаг?
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