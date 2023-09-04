Шойгу не стал отвечать на вопрос о расследовании против Суровикина. А Собчак показала генерала

Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос журналистов о том, проводится ли расследование в отношении генерала Сергея Суровикина. Об этом 4 сентября сообщает «Интерфакс».



Вопрос о том, что происходит с генералом, прозвучал в ходе общения главы Минобороны с журналистами по итогам переговоров России и Турции на высшем уровне. Ответа на него не прозвучало.



Тем временем в районе шести часов вечера в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» была опубликована фотография генерала с подписью: «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве». Отмечается, что фото было сделано 4 сентября.