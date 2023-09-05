Песков не разрешил задать вопрос об участи генерала Суровикина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал задать вопрос журналисту France Press о том, что происходит с генералом Сергеем Суровикиным. Отказ в вопросе прозвучал 5 сентября, сообщает «Коммерсантъ».



Журналист напомнил, что накануне без ответа вопрос о расследовании в отношении Суровикина оставил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Можно задать этот вопрос вам?» — спросил корреспондент. Ответ был коротким: «Нет, нельзя», — сказал Дмитрий Песков.

Накануне, 4 сентября, через некоторое время после отказа Шойгу в комментарии о судьбе генерала, была опубликована фотография Суровикина в гражданской одежде. Это было первое появление генерала после мятежа ЧВК «Вагнер» 24 августа. Тогда Суровикин записал видеообращение с призывом к бойцам остановиться. После этого он пропал из публичного пространства, в СМИ пошли слухи якобы об аресте и некоем расследовании. В конце августа появилась информация о том, что Сергей Суровикин освобожден от должности главкома ВКС, а на эту должность назначен генерал Виктор Афзалов.