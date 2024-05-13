СПБ Биржа в 15:50 возобновила торги ценными бумагами. Технические неполадки урегулированы. Об этом 13 мая сообщается на официальном сайте биржи.
«Настоящие участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», – написано на сайте площадки.
В районе 12 часов сегодняшнего дня СПБ Биржа уведомила о том, что торги приостановлены из-за технического сбоя. На устранение проблем специалистам понадобилось чуть больше трех часов.
Такая же ситуация произошла в декабре прошлого года, когда торги ценными бумагами пришлось остановить.
СПБ Биржа возобновила торги ценными бумагами после технического сбоя
СПБ Биржа в 15:50 возобновила торги ценными бумагами. Технические неполадки урегулированы. Об этом 13 мая сообщается на официальном сайте биржи.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.