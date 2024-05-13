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    СПБ Биржа возобновила торги ценными бумагами после технического сбоя

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    СПБ Биржа в 15:50 возобновила торги ценными бумагами. Технические неполадки урегулированы. Об этом 13 мая сообщается на официальном сайте биржи.

    «Настоящие участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», – написано на сайте площадки.

    В районе 12 часов сегодняшнего дня СПБ Биржа уведомила о том, что торги приостановлены из-за технического сбоя. На устранение проблем специалистам понадобилось чуть больше трех часов.

    Такая же ситуация произошла в декабре прошлого года, когда торги ценными бумагами пришлось остановить.

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