СПБ Биржа возобновляет торги после технического сбоя

СПБ Биржа возобновила торги ценными бумагами после технического сбоя с 11:15 по московскому времени. Об этом 29 декабря говорится в сообщении площадки.



Объявление об этом появилось на сайте площадки в 10:50. «Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — уточняется там.

СПБ Биржа в пятницу внезапно приостановила торги в 7:50 утра. В качестве причин назвали технический сбой.

Площадка 2 ноября вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на СПБ Бирже были приостановлены. Их возобновили уже на следующий день, но только в отношении российских бумаг, которые торговались на бирже в меньшинстве. В результате санкций на СПБ Бирже заблокировали иностранные ценные бумаги на 3 млрд долларов. Площадка собирается разморозить их с помощью взаимодействия с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, но пока не добилась успехов на этом направлении.