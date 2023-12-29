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    СПБ Биржа возобновляет торги после технического сбоя

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    СПБ Биржа возобновила торги ценными бумагами после технического сбоя с 11:15 по московскому времени. Об этом 29 декабря говорится в сообщении площадки.

    Объявление об этом появилось на сайте площадки в 10:50. «Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — уточняется там.

    СПБ Биржа в пятницу внезапно приостановила торги в 7:50 утра. В качестве причин назвали технический сбой.

    Площадка 2 ноября вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на СПБ Бирже были приостановлены. Их возобновили уже на следующий день, но только в отношении российских бумаг, которые торговались на бирже в меньшинстве. В результате санкций на СПБ Бирже заблокировали иностранные ценные бумаги на 3 млрд долларов. Площадка собирается разморозить их с помощью взаимодействия с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, но пока не добилась успехов на этом направлении.

    Как сообщали СМИ, после санкций биржа планирует развивать срочный рынок.

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