СПБ Биржа планирует вернуться на срочный рынок после санкций США

После введенных в отношении СПБ Биржи блокирующих санкций США площадка планирует развивать срочный рынок. Об этом 14 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, близкого к СПБ Бирже, площадка может до конца недели объявить о запуске рынка опционов. Еще два источника на фондовом рынке рассказали журналистам, что биржа собирается развивать в том числе и данное направление. Источник в крупной брокерской компании отметил, что учреждение планирует запустить «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции».



Для биржи это, по сути, станет возвращением к истокам, поскольку в 1997 году она создавалась для торгов срочными инструментами, но потом переориентировалась на рынок иностранных ценных бумаг. После введения санкций США он стал фактически для нее недоступен.



Опрошенные изданием эксперты считают, что у биржи достаточно опыта и компетенций, чтобы запустить продукты срочного рынка, но шансы на успех невелики. Срочному рынку свойственна низкая маржинальность, бирже придется конкурировать с развитым рынком деривативов Московской биржи и осваивать нишевые сегменты.

