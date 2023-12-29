СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами

СПБ Биржа 29 декабря в 7:50 приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщается на сайте биржи. Точные причины сбоя выясняются.
«О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.
В ноябре СПб Биржа вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на площадке были приостановлены. Их возобновили уже на следующий день, но только в отношении российских бумаг, которых на бирже меньшинство. Теперь биржа планирует развивать срочный рынок.