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    СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов российских инвесторов

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    СПБ Биржа согласовала с международными юридическими консультантами стратегию разблокировки активов российских инвесторов и представила ее 19 декабря на своем сайте.

    Согласно стратегии, расчетный депозитарий площадки, СПБ Банк, где учитываются иностранные ценные бумаги и средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит обращение в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с предложением возможных механизмов разблокировки активов.

    Среди них вывод СПБ Банка из-под контроля СПБ Биржи путем уменьшения ее доли в его уставном капитале, уточнение действующей до 31 января 2024 года генеральной лицензии № 76A, чтобы она распространялась на клиентов участников торгов, и продление срока действия разрешения, получение специальной лицензии или новой генеральной лицензии, которая бы позволяла разблокировать активы клиентов участников торгов. Речь идет о клиентах брокеров, поскольку биржа не работает с физлицами напрямую.

    «Сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии № 76А (31 января 2024 года) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC», — говорится в сообщении площадки. Информировать о ходе своего взаимодействия с американским регулятором биржа обещает на Информационном портале о разблокировке иностранных активов.

    Биржа обращает внимание на то, что инвестор остается конечным собственником ценных бумаг, его право собственности остается за ним вне зависимости от длительности разблокировки активов. В заявлении отмечается, что брокеры и инвесторы могут сами обратиться в OFAC за индивидуальной лицензией на вывод активов.

    Второго ноября СПБ Биржа вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на площадке были приостановлены. Их возобновили уже на следующий день, но только в отношении российских бумаг. Иностранные бумаги оказались замороженными.

    Ближе к концу ноября СПБ Биржа провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, проведенными до санкций, а позже заявила, что планирует получить лицензию OFAC для возвращения активов клиентов.

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