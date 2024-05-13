В Петербурге задержали мобильного террориста. Он отправлял полицию проверять ад

Поиски несуществующей бомбы привели полицию к жителю Фрунзенского района Петербурга солидного опыта и возраста. На путь мобильного террора он встал больше семи лет назад.
Сообщение о готовящемся взрыве оператор службы «112» выслушал накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 13 мая. Звонивший мужчина был немногословен: под угрозой будто бы оказался музей артиллерии на Московском проспекте, где уже «начался ад».
Выдумкой оказалось всё — от опасности и до адреса.
В этот же день письмом на сайт «минировали» школу на Петроградской стороне. Угроза также оказалась ложной, ничего взрывоопасного найдено не было.
Поиски шутника заняли считанные часы. Тем же вечером с полицейскими объяснялся 60-летний житель Фрунзенского района, неоднократно судимый за аналогичные выходки. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в Петроградском УМВД решается вопрос о возбуждении дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК).
По данным «Фонтанки», с этой статьёй с конца 2016 года петербуржец оказывался на скамье подсудимых четыре раза, при этом эпизодов ещё больше.
В мае 2017 года ему удалось отделаться штрафом после звонка с предупреждением о взрыве в Пулково. В 2018 году он посидел в СИЗО и получил 14 месяцев в колонии-поселении после новой угрозы Пулково. В феврале 2021 года мужчина сменил цель и пообещал взрыв районной администрации. После каждого случая петербуржец признавал вину и раскаивался. Эксперты признали, что немолодой хулиган вменяем, но зависим от алкоголя. Спиртное — неизменный спутник телефонных атак. После «минирования» администрации Фрунзенский суд отметил в действиях фигуранта рецидив и приговорил его к трём годам колонии строгого режима.