В Петербурге задержали мобильного террориста. Он отправлял полицию проверять ад

Поиски несуществующей бомбы привели полицию к жителю Фрунзенского района Петербурга солидного опыта и возраста. На путь мобильного террора он встал больше семи лет назад.



Сообщение о готовящемся взрыве оператор службы «112» выслушал накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 13 мая. Звонивший мужчина был немногословен: под угрозой будто бы оказался музей артиллерии на Московском проспекте, где уже «начался ад».

Выдумкой оказалось всё — от опасности и до адреса.

В этот же день письмом на сайт «минировали» школу на Петроградской стороне. Угроза также оказалась ложной, ничего взрывоопасного найдено не было.