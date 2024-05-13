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    Автобус упал в Мойку

    Страховая компания выплатит по 2 млн рублей за гибель пассажиров при падении автобуса в Мойку

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    Компания «Ингосстрах», в которой застрахованы пассажиры упавшего в реку Мойку автобуса №262, начала принимать заявления от пострадавших и родственников погибших пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании 13 мая.

    Подать заявления о выплатах можно в офисе на Левашовском проспекте, 15А, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:00.

    Консультации можно получить по телефонам: в Москве — +7 (495) 234-36-07, +7 (495) 959-41-34, в Петербурге +7 (812) 332-10-10.

    По действующему закону, выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика в случае гибели пассажира составляют 2,025 млн рублей. При причинении вреда здоровью, в зависимости от тяжести полученных травм, можно получить до 2 млн рублей.

    Автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. Из восьми пассажиров выжил лишь один, сейчас его уже перевели из реанимации в палату. Полиция и СК возбудили уголовные дела. Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту, читайте в материале «Фонтанки». Водитель арестован.

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