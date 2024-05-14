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    В ТЦ на юго-западе Петербурга продавец избила коллегу-конкурентку. Драка попала на видео

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    Сотрудницу магазина в торговом центре на юго-западе Петербурга избила ее коллега из мебельной секции по соседству. Причиной раздора якобы стал покупатель. Подробности «Фонтанке» сообщил читатель 13 мая.

    По его словам, инцидент произошел еще 10 мая и попал на камеры видеонаблюдения.

    «Продавец одной секции мебельного центра избивала продавца соседней секции», — объяснил бывший сотрудник ТЦ. По его словам, женщины не поделили оформившего заказ покупателя.

    читатель «Фонтанки» Денис

    Судя по кадрам, женщины перешли от слов к пощечинам, после чего одна из них повалила соперницу на пол, нанося удары и хватая ее за волосы. Несколько их коллег в момент драки спокойно проходят мимо, но в итоге женщин разнимают.

    Ранее «Фонтанка» показывала видео пьяной драки на «Обводном канале», в результате которой в больницу уехал случайный прохожий, который попытался прекратить конфликт. Двух нападавших задержали сотрудники полиции.

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