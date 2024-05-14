В ТЦ на юго-западе Петербурга продавец избила коллегу-конкурентку. Драка попала на видео

Сотрудницу магазина в торговом центре на юго-западе Петербурга избила ее коллега из мебельной секции по соседству. Причиной раздора якобы стал покупатель. Подробности «Фонтанке» сообщил читатель 13 мая.
По его словам, инцидент произошел еще 10 мая и попал на камеры видеонаблюдения.
«Продавец одной секции мебельного центра избивала продавца соседней секции», — объяснил бывший сотрудник ТЦ. По его словам, женщины не поделили оформившего заказ покупателя.
читатель «Фонтанки» Денис
Судя по кадрам, женщины перешли от слов к пощечинам, после чего одна из них повалила соперницу на пол, нанося удары и хватая ее за волосы. Несколько их коллег в момент драки спокойно проходят мимо, но в итоге женщин разнимают.
Ранее «Фонтанка» показывала видео пьяной драки на «Обводном канале», в результате которой в больницу уехал случайный прохожий, который попытался прекратить конфликт. Двух нападавших задержали сотрудники полиции.