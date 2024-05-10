Появилось видео пьяной драки на «Обводном канале». Любителей ножа и молотка задержала полиция

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись драки на «Обводном канале», в результате которой в больницу уехал случайный прохожий, который попытался прекратить конфликт. Двух нападавших задержали сотрудники полиции, об этом 10 мая стало известно «Фонтанке».
«Фонтанка.ру»
Предположительно, инцидент произошел в половине десятого вечером 9 мая на платформе станции метро «Обводный канал». В компании двух молодых людей и девушки завязался конфликт, в результате которого
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