Реклама

    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, с-з

    758мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Появилось видео пьяной драки на «Обводном канале». Любителей ножа и молотка задержала полиция

    5427
    3 комментария

    В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись драки на «Обводном канале», в результате которой в больницу уехал случайный прохожий, который попытался прекратить конфликт. Двух нападавших задержали сотрудники полиции, об этом 10 мая стало известно «Фонтанке».

    «Фонтанка.ру»

    Предположительно, инцидент произошел в половине десятого вечером 9 мая на платформе станции метро «Обводный канал». В компании двух молодых людей и девушки завязался конфликт, в результате которого 20-летний парень ударил молотком по голове своего знакомого — студента второго курса Академии транспортных технологий. По предварительным данным, унять молодежь пришел 29-летний уроженец Кыргызстана, но он стал еще одним пострадавшим — только в этот раз бил 18-летний парень, которого ударили по голове молотком. В его руках был нож.

    Полицейские расследуют уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство». Оба участника драки были задержаны на станции «Проспект Большевиков», их доставили в отдел полиции для разбирательства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Станция метро Обводный каналДрака
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close