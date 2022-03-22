Siemens приостановил поставку новых «Сапсанов» в Россию

«Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму, запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке ... "Сапсанов"», – сказал он на заседании Совета Федерации (цитата по РИА Новости ).

Немецкий концерн Siemens уведомил РЖД о решении приостановить действие контракта на поставку новых электропоездов «Сапсан». Об этом 22 марта сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Уточняется, что речь идет о контракте от 2019 года, который подразумевал закупку и техобслуживание 13 новых «Сапсанов» на сумму 1,1 млрд евро. Первый поезд нового поколения «приплыл» в Петербург прошлым летом.



При этом, по словам Белозерова, договор об обслуживании поездов продолжает действовать.



Ранее в Siemens заявили, что продолжат техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» в рамках сервисных контрактов.

