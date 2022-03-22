Siemens приостановил поставку новых «Сапсанов» в Россию

Немецкий концерн Siemens уведомил РЖД о решении приостановить действие контракта на поставку новых электропоездов «Сапсан». Об этом 22 марта сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
«Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму, запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке ... "Сапсанов"», – сказал он на заседании Совета Федерации (цитата по РИА Новости).
Уточняется, что речь идет о контракте от 2019 года, который подразумевал закупку и техобслуживание 13 новых «Сапсанов» на сумму 1,1 млрд евро. Первый поезд нового поколения «приплыл» в Петербург прошлым летом.
При этом, по словам Белозерова, договор об обслуживании поездов продолжает действовать.
Ранее в Siemens заявили, что продолжат техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» в рамках сервисных контрактов.