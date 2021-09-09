Смольный развязал кредиты. Чиновники ждут федеральных денег на ЗСД и трамваи, Минфин щурится

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О том, что правительство одобрило заявку Смольного на инфраструктурные кредиты, городские власти сообщили 9 сентября. В списке три проекта, которые, как утверждается, прошли сито всех федеральных ведомств: Шкиперская развязка Западного скоростного диаметра; Витебская развязка ЗСД (она же — первый этап Широтной магистрали скоростного движения); обновление электротранспорта (здесь, очевидно, речь идет о частичном финансировании амбициозной программы Горэлектротранса). На пьедестал почета, где ждут 24 млрд рублей, взобрались три наиболее хитовых начинания Смольного.





Изначально в «расширенный состав сборной» Смольный включил гораздо больше пунктов. В его заявке на льготные кредиты от федералов, которые обещал регионам президент, значились станции метро, включая «Кудрово», несколько дорожных объектов — от Зеленогорского шоссе до кронштадтской уличной сети, единый диспетчерский центр подземки на «Фрунзенской», который архитекторы рассматривали буквально накануне, и т.д. В итоге, если судить по свежему сообщению петербургского правительства, одобрены три пункта, а из 210 млрд изначальной заявки — 24 млрд.

О возможности для регионов взять инфраструктурные кредиты 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию:

«Мы предоставим субъектам РФ принципиально новый инструмент развития — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3 % годовых и сроком погашения 15 лет <...> Чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов». Шкиперская развязка, пожалуй, самый понятный объект. Подрядчика для долгожданной стройки выбрали в июле, им стал «АБЗ-Дорстрой», закончить хотят максимум за 3 года. Вывести василеостровский намыв из транспортной блокады без этой развязки не получится, да и она, как считается, не сработает в полную силу, если аналогичный объект не построят в северной части острова, где также будут насыпать новый берег. Контракт с «АБЗ-Дорстрой» подписан на 2,3 млрд рублей, но это только первый этап; общая стоимость объекта со всеми «ушами» оценивается в 10 млрд рублей. Изначально, как писала «Фонтанка», Смольному виделся такой идеальный вариант: 7,3 млрд дает федеральный центр в виде инфраструктурного кредита, остальное заказчик — городское АО «ЗСД» — берет в долг у коммерческих банков. Собственно, три месяца назад на ПМЭФ компания уже подписала допсоглашение со своим постоянным кредитором Евразийским банком развития: утвержденная ранее кредитная линия в 6 млрд увеличивалась на 1,5 млрд — как раз с прицелом на Шкиперскую развязку. Видимо, придется заключать новое: как рассказал «Фонтанке» гендиректор АО «ЗСД» Дмитрий Карлик, правительство в итоге согласилось выдать не 7,3 млрд, а 2,5 млрд рублей.





Витебская развязка и Широтная магистраль (ШМСД) в целом — это вообще инфраструктурный хедлайнер Петербурга, особенно при стремящемся к нулю строительстве подземки. Интересно, что в первой редакции заявки Смольного, ее не значилось: там были последующие этапы ШМСД, общую стоимость которых определили на уровне 180 млрд рублей, и 45 млрд из них город хотел получить в виде федеральных кредитов. В итоге обосновать удалось именно первый этап — уже строящуюся Витебскую развязку. Схема ее финансирования называлась многократно: из 39 млрд рублей 10 млрд дает напрямую Москва, столько же — концессионер «Магистраль Северной столицы», остальное — город. Теперь выясняется, что и городская доля — частично столичная: правительственная комиссия под председательством вице-премьера Хуснуллина постановила прокредитовать АО «ЗСД» на 10 млрд рублей. Так что из 19 млрд городского вклада почти половина будет взята в долг у той же Москвы.



Обновление электротранспорта в данном случае не включает в себя закупку почти тысячи вагонов для метро, на это город рассчитывает получить средства из Фонда национального благосостояния (тоже возвратные). Речь о программе «Горэлектротранса» на 123 млрд рублей, которая на выходе должна дать полностью новый парк троллейбусов и трамваев, реконструированную инфраструктуру и изменение маршрутной сети. «Фонтанка» подробно разбирала ее, но по первой заявке казалось, что город просит на реконструкцию парков, подстанций, контактно-кабельной сети — в общем, именно на ту часть программы, которая не касается закупки подвижного состава.



Горнило правительства прошла другая идея — купить в кредит 169 новых трамваев: в 2022 году — 38 трехсекционных; в 2023 году — 30 трехсекционных, 26 — двухсекционных и 76 — ретро («Фонтанка» рассказывала о намерении ГЭТ запустить стилизованные под «американки» и «стиляги» вагоны по центру города). В целом программа до 2028 года предусматривает 629 трамваев и 587 троллейбусов, но в заявке решили обойтись такой двухлетней перспективой. Общая стоимость закупки этих 169 трамваев — 24,1 млрд рублей; почти половину правительство готово предоставить в виде инфраструктурных кредитов.

Как пояснил «Фонтанке» директор ГЭТ Денис Минкин, это снизит нагрузку на городской бюджет и позволит экономить при закупке без лизинга. Что касается сроков, то здесь сложно однозначно говорить об ускорении программы: закупка подвижного состава должна быть сбалансирована с реконструкцией всей инфраструктуры.



На самом деле, даже одобрение трех проектов — успех. Особенно если оно таки состоится. Выделение Петербургу 24,2 млрд рублей президиум правительственной комиссии благословил еще несколько дней назад, а на прошлой неделе Минфин выразил свое особое мнение. Дело в том, что инфраструктурный кредит выдается не менее чем на 15 лет, гасить его можно равными долями, начиная с третьего года. Госдолг Петербурга, даже если дать только на развязки, с 2032-го будет превышать установленные бюджетным кодексом лимиты, считает министерство; подтвердить годовую сумму платежей не представляется возможным, если следовать лимиту 107-й статьи БК (пускать на обслуживание долга не более 20 % от доходов региона). К трамвайной части возникли другие вопросы: требования к проектам предусматривают, что финансовый эффект от них должен быть выше, чем расходы на погашение и обслуживание выданного кредита, Минфин этого не увидел.



Все это — не считая претензий к обосновывающим материалам, а также к излишнему оптимизму в отношении доходов бюджета, которые обгоняют все макропрогнозы. Часть замечаний Смольный устранил; но, по данным «Фонтанки», еще в конце прошлой недели министерство настаивало на доработке заявки. Поправить пару цифр несложно, однако в этом случае возникают вопросы, насколько одобренная заявка опирается на реальные расчеты.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

