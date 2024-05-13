«Это касается жизни детей»: Володин предложил исключить магазины вейпов и «наливайки» из моратория на проверки бизнеса

Мораторий на проверки бизнеса стал предметом обсуждения на заседании Государственной думы 13 мая. Правительство впервые ввело ограничение на плановые проверки бизнеса еще в 2022 году в качестве меры поддержки и продлевало его несколько раз — в том числе до конца 2024 года.

Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действие моратория следует «корректировать»: в частности, его не следует распространять на магазины, торгующие курительными смесями и вейпами, а также на так называемые «наливайки» — магазины, продающие алкогольную продукцию, работая по ночам в качестве кафе.