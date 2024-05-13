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    «Это касается жизни детей»: Володин предложил исключить магазины вейпов и «наливайки» из моратория на проверки бизнеса

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    Мораторий на проверки бизнеса стал предметом обсуждения на заседании Государственной думы 13 мая. Правительство впервые ввело ограничение на плановые проверки бизнеса еще в 2022 году в качестве меры поддержки и продлевало его несколько раз — в том числе до конца 2024 года.

    Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действие моратория следует «корректировать»: в частности, его не следует распространять на магазины, торгующие курительными смесями и вейпами, а также на так называемые «наливайки» — магазины, продающие алкогольную продукцию, работая по ночам в качестве кафе.

    «Мы натолкнулись на ситуацию, когда они стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса, — сказал спикер Госдумы. — Но это касается жизни детей, здоровья. А некоторые из таких заведений защищают больше, чем предприятие, производящее какой-либо продукт, или завод. Надо нам отделить — там, где вот эти смеси и вейпы, и где бизнес, который производит национальный продукт».

    С 1 июня 2023 года в России действует закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов. О борьбе с «наливайками» в Петербурге «Фонтанка» подробно рассказывала в марте и апреле текущего года.

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    Вячеслав ВолодинЗакон о наливайкахМораторий на проверкиБизнес
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