Алкоголь под сложные щи. В Петербурге начинается новый поход против баров в жилых домах

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Петербургские депутаты разработали новые методы борьбы с «наливайками» в жилых домах. В том числе — полный запрет на продажу алкоголя по ночам. Но, как всегда, есть исключения. Теперь бизнес опасается, что комендантский час обернется убытками, а жители центра готовятся отражать нашествие алкотуристов с окраин.



Ограничения для продажи алкоголя в общепите в Петербурге начали обсуждать в начале марта, после того, как Госдума наделила регионы новыми полномочиями в этой сфере. Для этого в Законодательном собрании сформировали рабочую группу, куда вошли сами парламентарии, чиновники Смольного, а также представители бизнеса и инициативные группы горожан.



Очередное заседание состоится 25 апреля. В распоряжении «Фонтанки» оказался список предложений, которые могут лечь в основу будущего законопроекта.

Ключевое — это временные рамки. Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции (а также пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в предприятиях общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях:



в рабочие дни — с 24 часов до 8 часов;

в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни — с 3 часов до 7 часов.

Из-под действия этого запрета предлагается вывести рестораны. Под этим термином понимают заведения, имеющие специально оборудованное помещение «для приготовления блюд сложного изготовления (включая фирменные блюда и изделия), которое соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям». Причем кухня должна занимать «не менее 20 процентов общей площади фактически используемого помещения».



Второе исключение — «территории, имеющие туристическую привлекательность». Их планируется определить, прописав в законе конкретный перечень муниципальных образований.

При этом будет нельзя продавать алкоголь в заведении общепита, если такой объект находится в одном здании с алкомаркетом, а его зал никак не изолирован от магазина и не имеет отдельного входа. На адаптацию к изменениям бизнесу предлагают отвести год, а также предоставить налоговые льготы тем, кто прекратит торговать алкоголем до момента вступления закона в силу.



Какие из предложений в итоге войдут в законопроект, должны будут определить участники рабочей группы. Но пока формулировки вызвали беспокойство как у граждан, так и у бизнеса.



Опасения жителей: алкотуризм Жителей исторического центра сильнее всего тревожит исключение туристических районов Петербурга из зоны ночного запрета на продажу алкоголя в жилых домах.

«А это потенциально ВЕСЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы!» — говорится в посте сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».



«Не секрет, что жители центра и без того бесконечно страдают от бурного пьяного веселья до утра в своих домах больше других районов Санкт-Петербурга. А теперь они ещё и получат увеличение трафика любителей выпить из спальных районов, где ночью заведения будут закрываться. Куда они поедут в таком случае, догадаться нетрудно… Туда, где продают, то есть в исторический центр!» — пишет один из активистов улицы Рубинштейна и участник рабочей группы Законодательного собрания по борьбе с наливайками Александр Хитрук. По его мнению, такая формулировка также является нарушением Конституции РФ, в которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства.



Опасения бизнеса: убытки Представитель Союза независимых рестораторов Александр Романенко опасается, что в предложенной редакции ограничения ударят по ночным заведениям. «Есть клубы, DJ-бары и прочее», — отмечает он. При этом запреты никак не помогут бороться с теми самыми «наливайками», против которых направлены. «Просто вместо одного закона некоторые «предприятия» будут нарушать два закона, — считает Александр Романенко. — Основа моей позиции — не трогать легальный общепит».



Против любых ограничений выступает и владелец паба Docker Кирилл Майстров, хотя, по его словам, его заведение в Калининском районе укладывается в предложенные рамки. Однако для многих баров временные ограничения будут повторением «ковидной просадки», считает предприниматель. «20% кухни имеют не все большие заведения. Все они попадают под эту раздачу», — добавляет он.



Временные ограничения могут ударить не только по барам, но и ресторанам, считает глава Союза улицы Рубинштейна, председатель комитета общественного питания субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Максим Жуков.

К примеру, в заведениях площадью более 400 кв. м кухня может занимать меньше 20% площади. «Кроме того, логичность критерия зависит от того, как считать», — подчеркивает он. Если при расчете площади «места для приготовления блюд» будут учитывать цеха для заготовки, складские помещения, цеха для мойки посуды и яиц, а также раздевалки и душевые для персонала, то шансы есть; если только кухню — могут возникнуть сложности.



«Что касается требования по приготовлению сложных блюд в самом заведении, то ни в каких законодательных стандартах нет такого термина», — комментирует Максим Жуков. К тому же некоторые сетевые полноценные рестораны сейчас используют формат фабрики-кухни и на месте только доготавливают.



Если для ресторанов высокой кухни временные ограничения в целом еще приемлемы, то для заведений формата пивных ресторанов и гастробаров, где гости нередко засиживаются за полночь, — уже нет. Во время «комендантского часа для общепита» в период пандемии коронавируса месячная выручка падала на 10–15% при ограничении работы даже на час. «Любые временные ограничения — это потеря рентабельности, для определенных форматов лишний час критичен», — отмечает Максим Жуков.



А вот выведение из-под ограничений заведений в туристических локациях, независимо от формата, глава Союза улицы Рубинштейна считает реализуемой задачей. «Перечень конкретных муниципальных объединений может стать выходом, если будет согласован с представителями отраслевых объединений. Комитет по развитию туризма также может выступить экспертом», — добавляет он. Что касается «наливаек», то самый эффективный способ борьбы с ними — это, например, введение минимальной розничной наценки в 100% для спиртного в общепите, подчеркивает Максим Жуков.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»