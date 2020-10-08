Наливайки закрываются, бары остаются. Депутаты перепишут скандальный закон о «50 кв. м»

Бары победили депутата Четырбока. Метраж общепита, торгующего алкоголем в жилых домах, «откатят» к федеральному нормативу в 20 кв.м. Повышенные требования сохранятся только для домов массовых серий — «хрущевок», «кораблей» и панельных.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив

Владельцы петербургских баров смогли договорится с депутатами о внесении изменений в закон о «50 квадратных метрах», который поставил под угрозу закрытия примерно 1000 заведений общепита Северной столицы. Чтобы добиться спасительных корректировок, предприниматели на протяжении трех месяцев писали губернатору, устраивали флешмобы в соцсетях и пекли пиццу с изображением виновника своих несчастий.

О смягчении приговора питейным заведениям 8 октября объявил лично спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. «Когда говорят, что невозможно найти решения, которые устраивают всех – это не так. Такие решения обязательно находятся, если есть желание слушать и слышать друг друга», – подчеркнул он на заседании рабочей группы по спасению авторских баров.



Эпопея под названием «спасти рядового бармена» стартовала летом 2020 года. Тогда парламент Северной столицы ужесточил правила продажи алкоголя в жилых домах, повысив требования к площади зала обслуживания с федеральных 20 до 50 кв. м. Свою инициативу депутаты объяснили заботой о покое граждан, которые страдают от соседства с маргинальными наливайками, под видом общепита просто обходящими запрет на торговлю спиртным в ночное время. Но быстро выяснилось, что вместе с «рюмочными-оборотнями» под закрытие попадут и вполне качественные заведения небольшого метража.

Всего, по подсчету Смольного, право продавать алкоголь должны были потерять более 1000 точек общепита. Несмотря на возмущение бизнес-сообщества и творческой интеллигенции, губернатор Александр Беглов подписал закон. https://www.fontanka.ru/2020/09/16/69470541/ Но дал наказ — создать рабочую группу, которая бы нашла способ спасти авторские бары.

Сначала казалось, что переговоры зашли в тупик. Предприниматели настаивали на полной отмене поправок и возвращения к федеральным 20 кв. м, но автор инициативы Денис Четырбок счел это невозможным. Предложения парламентария смягчить закон только для центральных районов не устроили бизнес. От идеи прописать в законе понятие «авторского бара» и реестра недобросовестных заведений тоже отказались: это могло бы создать почву для злоупотреблений и нечестной конкуренции. Предложения самих рестораторов (в частности, введение минимальной розничной цены на пиво, запрет на одновременное наличие двух лицензий) потребовали бы изменений федерального законодательства — без гарантии успеть к началу 2021 года, когда должны были заработать новые правила.



Но то ли дружеское приглашение Дениса Четырбока на пиццу с его изображением, то ли попытка депутата от КПРФ Ирины Ивановой перехватить повестку через законопроект о возврате к федеральным 20 кв. м, сдвинули дело с мертвой точки.

В компромиссной редакции критерием, отделяющим авторские бары от маргинальных наливаек, станет тип дома. Требование к площади зала обслуживания в 50 кв. м сохранится для заведений в зданиях массовых серий («хрущевки», панельные дома, «корабли»). «Это самая проблемная зона, откуда больше всего обращений жителей», - пояснил Вячеслав Макаров. Но и эта норма вступит в силу не с 2021, а только с 2022 года. Это позволит предпринимателям сделать выбор: либо привести свои заведения в соответствие с законом, либо перепрофилировать их.

Для прочих точек норматив останется на уровне 20 кв. м. Причем понятие зала обслуживания в новой редакции закона тоже уточнят, чтобы исключить двоякое толкование при измерении площади.

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок пообещал подготовить законопроект в течение недели. После согласования с участниками рынка его опубликуют для оценки регулирующего воздействия, три чтения парламентарий рассчитывает пройти к концу ноября — началу декабря. Таким образом, авторские бары, которые должны были прекратить работу с Нового года, будут спасены.



Но на этом депутаты не остановятся. По просьбе рестораторов они обратятся в Минфин с предложением установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво и другие слабоалкогольные напитки и в три раза поднять МРЦ на водку в общепите. «Наливайки», таким образом, станут экономически невыгодным видом бизнеса.

Владельцы баров удовлетворены решением парламентариев. Если новая редакция будет принята, авторские бары удастся спасти от закрытия, считает участник Союза независимых рестораторов и владелец бара «Бакунин» Александр Романенко. По его словам, идею с сериями домов предложил именно бизнес. Предприниматели провели мониторинг общепита в жилых кварталах и пришли к выводу, что в «хрущевках» авторских баров нет вообще, поскольку коммерческие помещения там не предусмотрены проектом здания. А в домах-кораблях располагаются заведения большого метража, и на них норма о «50 кв. м» никак не повлияет. Впрочем, если по кадастру помещение было поделено на много маленьких, и в одном из них разместился бар, для него должно быть сделано исключение, считает ресторатор. Более детально нужно поработать и с «брежневками». «Есть дома, которые выглядят одинаково, но в одном торговые помещения запроектированы, в другом нет», - отметил он. А вот в зданиях в центре города питейные заведения располагались «исторически», поэтому должны сохраниться и сейчас, объяснил логику поправок Александр Романенко.



Светлана Гузь, управляющий партнер Бюро юридических стратегий Legal to Business, также считает, что найденный подход нуждается в более тщательной проработке. По её словам, многие новостройки представляют собой панельные дома. «Подбор критериев требует кропотливого анализа, включая оценку количества тех или иных заведений в МКД, в том числе в спальных районах», - отмечает эксперт. А вот для того, чтобы решить проблемы жителей, страдающих от соседства с питейными заведениями, данных ограничений может не хватить.

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский назвал решение парламентариев «неожиданным». Чтобы защитить покой граждан и перекрыть кислород недобросовестному бизнесу, он предложил создать систему сертификации питейных заведений в жилых домах. Для этого на региональном уровне необходимо прописать систему технических требований и норм безопасности, более жестких, чем сейчас установлены федеральными СанПинами. Соответствующие предложения уже направлены в Законодательное собрание.



Рестораторы, которым удалось наладить диалог с депутатами, тоже не собираются останавливаться на достигнутом. По словам Александра Романенко, одно из предложений — продлить упрощенное согласование летних кафе для малого общепита и разрешить размещать террасы на парковочных местах для автомобилей. Это позволит, в том числе, разгрузить скандальную улицу Рубинштейна, переместив потоки гостей на другие магистрали, которые не обладают столь же широкими тротуарами.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»