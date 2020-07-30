В Смольном поняли, чем грозит городу «закон Четырбока». И встали на защиту авторских баров

Борьба с подпольными рюмочными в Петербурге убьет 12% мелкого общепита, подсчитали в Смольном и ужаснулись. Депутаты менять свой закон не хотят, но обещают принять новый.

автор фото Анатолий Жданов/«Коммерсантъ»

Первое заседание рабочей группы по спасению авторских баров, которым грозит вымирание из-за нового городского закона «о 50 кв. м», прошло в обстановке строгой секретности. Еще несколько дней назад пресс-служба автора скандальной инициативы Дениса Четырбока рассылала анонсы предстоящей дискуссии, но в итоге объявила встречу закрытой и отчиталась пресс-релизом с цитатой главы ЗакСа.

«Самое главное — не передраться, а разобраться. Внимательно во всем разобраться. И услышать всех. Мы должны принять решение, которое устроит всех. Думаю, что это возможно», — заключил Вячеслав Макаров. Он также напомнил, что до 1 января питейным заведениям ничего не грозит, а «Единая Россия» не только подписала приговор небольшим барам, но и «поддержала целый пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях ситуации с пандемией».



Сам Денис Четырбок сообщил «Фонтанке», что формат рабочей группы не предполагает публичности. Все присутствовавшие на установочном заседании, а это около 30 человек, будут приглашены на следующую встречу. Пока же в парламенте займутся анализом поступивших инициатив. Цель — нащупать основу для нового закона, который раз и навсегда разделит злонамеренные наливайки и цивилизованные авторские бары.

На федеральном уровне войну малогабаритному пьянству объявили еще прошлой осенью. В итоге закон вступил в силу в мае, но под запрет в целом по стране попадали бары и кафе меньше 20 квадратов. Регионам разрешили ужесточать эти рамки, чем ЗакСобрание Петербурга и занялось. Ко второму чтению местного законопроекта поставили планку в 50 метров — всем, кто меньше, грозило закрытие. Бары и горожане откликнулись возмущением, которое никакому «обнулению» не снилось, писали петиции, грозили митингами. Автор петербургского законопроекта Денис Четырбок уверял, что все не так однозначно и мартиролог из 100 баров не соответствует действительности. В итоге было решено, что компромисс будет искать специальная рабочая группа с участием чиновников, депутатов и самого бизнеса.



По информации «Фонтанки», встреча продлилась около часа. Пробиться удалось представителям баров «Бакунин», «I believe», «Теория Большого Пива», «Чердак», «Рюмочная на Боровой» и некоторым другим. А вот, к примеру, пивоваренная компания «Балтика», которая неоднократно возражала против закона «о 50 кв. м», приглашения не получила, сообщил «Фонтанке» ее представитель. От Смольного присутствовали глава профильного комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, а также вице-губернатор Эдуард Батанов, курирующий городские финансы.

Городские власти наконец осознали масштаб проблемы — во всяком случае, такое впечатление сложилось у предпринимателей по итогам выступления Кирилла Соловейчика. Чиновник привел расчет, согласно которому закон о наливайках приведет к закрытию 12% всего общепита Северной столицы. А такие потери нести «не хотелось бы» и заведения было бы неплохо сохранить. Правда, свои предложения он пообещал представить позже в письменной форме, рассказали участники совещания.



Кирилл Соловейчик на момент публикации не ответил на запрос «Фонтанки». Но в распоряжении редакции есть справка, подготовленная в недрах Смольного для встречи. В ней говорится, что лицензии лишатся 113 предприятий общественного питания, у которых площадь зала обслуживания меньше 50 кв. м. Еще примерно 900 точек, торгующих пивом, также попадут под запрет. Если всего в Северной столице 8300 предприятий общепита, то указанные 1000 точек составляют примерно 12%. Это потеря от 5000 до 8000 рабочих мест и выпадение консолидированных поступлений в бюджеты разных уровней от 700 млн рублей до 1 млрд рублей, что примерно совпадает с оценкой, ранее сделанной участниками рынка. https://www.fontanka.ru/2020/06/30/69343138/

Лояльность по отношению к барам прозвучала и в репликах Эдуарда Батанова, хотя конкретных инициатив чиновник тоже не озвучил.

Пока в Смольном только думают, как спасать бизнес, предприниматели нашли альтернативу депутатской новелле. Владелец бара «Бакунин» и участник Союза независимых рестораторов Петербурга Александр Романенко предложил депутатам отказаться от принятых ограничений по метражу, а вместо этого ввести минимальную розничную цену на алкоголь. «Дешевая водка в рюмочных по 25 рублей за стопку и привлекает маргинальную аудиторию», — пояснил он «Фонтанке». Установление минимальной стоимости хотя бы в пределах 80 рублей и будет гарантией цивилизованности заведения и его аудитории.



А вот действующий вариант закона будет иметь более долгосрочные последствия. «Речь не только о тех, кто сейчас закроется, но и о заведениях, которые в ближайшие годы не будут открываться в городе, поскольку вступление в силу закона убьет инвестиционный климат и даже в точки с залами 60–70 кв. м предприниматели побоятся вкладывать деньги», — пояснил он.

Оппонировать от лица жителей, в интересах которых и был принят закон, были приглашены участники организации «Граждане улицы Рубинштейна». Ольга Шелехина, заместитель главы совета дома № 27, напомнила, что невыполнение уже действующих требований Роспотребнадзора и МЧС и так способно подвести под закрытие значительную часть заведений в жилом фонде. «Есть нарушение — нет авторских баров», — как отрезала она. При напоминании об этом присутствовавшие предприниматели заметно погрустнели. Дальнейшей дискуссии не сложилось. Обменявшись мнениями, стороны договорились собраться еще раз через две недели. Но чаяния бизнеса по отмене уже принятого закона, по всей видимости, не оправдаются. «Это рабочая группа не об отмене, а о разработке дифференцированных критериев, чтобы под запрет не попали так называемые авторские бары», — сообщил Четырбок.



По его словам, помимо установления минимальной цены есть еще несколько инициатив. Одна из них — особые правила работы баров и ресторанов, расположенных в исторических зданиях. «Не исключено, что им предоставят определённые преференции, в том числе по минимальному метражу площади зала обслуживания посетителей», — сказал он. Вторая идея — запрет на выдачу двух лицензий одновременно. «Такая мера позволит покончить с практикой, когда заведение до 22 часов работает как магазин, а после превращается в общепит и тем самым фактически торгует алкоголем 24 часа в сутки», — пояснил депутат.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»