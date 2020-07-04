«Не согласятся — пойдём на митинг». В Петербурге зреет барный протест

Борьба петербургских депутатов с «наливайками» грозит закрытием более 100 авторским барам и небольшим ресторанам. В их защиту выступили футбольные болельщики, маркетологи, литераторы и другие представители творческой интеллигенции. Под угрозой не только малый бизнес, но и имидж культурной столицы, утверждают они.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Петиция «Нет уничтожению барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга!», размещенная на портале change.org в ночь со 2 на 3 июля, менее чем за сутки набрала почти 2000 «подписей».

Парламентарии готовы максимум на отсрочку, но на всякий случай спросили мнение губернатора. В Смольном «пока изучают вопрос».

Послание в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и депутатов Законодательного собрания разместил владелец бара «Ясли» Александр Зарайский. Поводом стало принятие городским парламентом так называемого законопроекта о «наливайках». Изначальная цель — бороться с «рюмочными-оборотнями», то есть магазинами, которые прикрываются лицензией общепита и продают алкоголь в ночное время, смущая покой жителей. Для этого на федеральном уровне минимальную площадь зала обслуживания, на которой заведения общепита могут продавать алкоголь, увеличили до 20 кв. м. Петербургские депутаты подняли планку до 50 кв. м. Это значит, что бары меньшего размера включить спиртное в меню не смогут. Пока новая норма прошла второе чтение, третье, решающее, намечено на следующую неделю.



В конце июня с протестом выступили предприниматели, которые подсчитали, что нововведение приговорит более 100 баров и кафе, в том числе на популярных ресторанных магистралях — улицах Рубинштейна, Некрасова и Жуковского. Для них невозможность продавать алкоголь равносильна закрытию. Работу потеряют около шести тысяч граждан, а государство недосчитается 1,4 млрд рублей в год налогов и взносов, сообщили бизнесмены в письме губернатору и депутатам.

Парламентариев подсчеты не впечатлили. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе автора поправок, депутата Дениса Четырбока, к третьему чтению в законопроект внесут максимум — отсрочку — вступление в силу отложат до 1 января. «Мы даем полгода, чтобы предприниматели, которые работают в «наливайках», могли переориентироваться и перепрофилировать вид деятельности», — пояснил собеседник издания. Тем не менее, депутаты написали письмо губернатору Александру Беглову с просьбой уточнить, сколько заведений придется лишить лицензии. Ранее запрос, направленный в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, остался без ответа. Курирующий ведомство вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что у его блока «видений пока нет». «Изучаем вопрос», — сказал он.



Петиция на change.org в целом повторяет доводы, ранее изложенные в письме губернатору. Вместо «наливаек» пострадают маленькие авторские бары, кафе и рестораны, расположенные в исторической части Петербурга. «Их уничтожение нанесёт ощутимый удар по привычной жизни петербуржцев и имиджу Санкт-Петербурга», — говорится в ней. Цель воззвания — не допустить принятия поправок и переработать их «с учётом реальной ситуации, мнения петербуржцев и гостей города».

Посты в поддержку петиции широко расходятся в социальной сети Facebook. Их авторы — в основном представители творческой интеллигенции Северной столицы — развивают тему барной культуры и выступают с инициативой активного протеста.

«Традиция посещать небольшие бары — важнейшая для Петербурга история. Люди будущего, надеюсь, канонизируют её и занесут на руках в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО вместе с изакаями в Токио, дайнерами в Филадельфии [и победой «Зенита» в Лиге чемпионов]», — пишет Егор Крецан, экс-директор по новым медиа «Зенита» (орфография и пунктуация здесь и далее сохранена — прим.ред.). По его мнению, новые ограничения не решат проблему пьянства. «Протрезвеет ли из-за этого хоть один петербуржец? Не уверен, только если законодатели попутно не запретят продавать алкоголь самим себе (что, как кажется, было бы более впечатляющим и решительным шагом)», — рассуждает он.



«Как выяснилось, маленькие рестораны и бары в России похоронит не ковид, а Чеботырка», — комментирует петицию Ринат Умяров, футбольный болельщик и автор «Путеводителя для москвичей по Петербургу». После краткого экскурса в историю барной культуры и рассуждений о взаимоотношениях между уличными хулиганами, чиновниками и полицией, он делает вывод: рестораторы должны объединиться и взять охрану порядка на улице на себя, тогда и жалоб жителей не будет.

«Я в принципе не против депутатов — мы их не трогаем, пусть и они нас не трогают. Но если это всерьез, то [зачем] тут петиция», — пишет Вадим Левенталь, ответственный секретарь премии «Нацбест», и предлагает собраться у штаб-квартиры городского парламента. Бунт, кажется, готовы поддержать и сами рестораторы. «Не согласятся — пойдём на митинг», — комментирует призыв поддержать петицию куратор «ОПГ Добрых дел» Елизавета Савина.

«Бары — это лучшее, что произошло с Петербургом за последние годы. Как деятелю имени искусства немножко обидно признавать, но именно они определили лицо современной культуры города. На второй, третий и двадцать пятый раз едут к нам на Рубинштейна, Некрасова и в крохотные бары Петроградской стороны, а не в музеи, где почти ничего не происходит», — говорит она. Нововведение вошло в резонанс с коронавирусными ограничениями и голосованием по поправкам в Конституцию. «Отличная поддержка малого бизнеса. Мы будем жить с богом, вечным президентом в столовке под пол-литру водяры», — рассуждает Савина.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

